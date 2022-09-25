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宜蘭縣山區超大豪雨、市區大豪雨 北北基大雨 注意雷擊強風
中央氣象局下午1時10分發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北（汐止）地區及台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
超大豪雨：宜蘭縣山區。
大豪雨：宜蘭縣。
大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市。
今天東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區為有雨的天氣，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，東北部地區有局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、東部地區及台北市山區亦有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風；東北部沿海並有長浪發生的機率。
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