宜蘭縣山區超大豪雨、市區大豪雨 北北基大雨 注意雷擊強風

中央氣象局下午1時10分發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北（汐止）地區及台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

超大豪雨：宜蘭縣山區。

大豪雨：宜蘭縣。

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市。

今天東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區為有雨的天氣，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，東北部地區有局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、東部地區及台北市山區亦有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。