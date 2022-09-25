快訊

PLG／戴維斯身分從本土變洋將？ 聯盟說話了

影／受困數再增...宜蘭清水地熱溪床兩處共27車66人苦等水退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭驚人超大豪雨66人27車受困 氣象局：下午仍有豪雨 明才趨緩

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
超大豪雨侵襲宜蘭山區，清水地熱對面的溪床，人車受困出不來，正等待溪水退。圖／讀者提供
超大豪雨侵襲宜蘭山區，清水地熱對面的溪床，人車受困出不來，正等待溪水退。圖／讀者提供

宜蘭山區今天上午發生超大豪雨、溪水暴漲，清水地熱溪床有27輛車及66人受困。中央氣象局表示，今天宜蘭豪雨主要受東北風影響，加上蘭陽平原南側山區為迎風面，因此雨勢格外明顯，下午雨勢會稍微減弱，但降雨等級仍會達到豪雨以上，明天雨勢才會趨緩。

至於太平洋地區的中度颱風諾盧，上午8時的中心位置在馬尼拉東方280公里海面上（鵝鑾鼻南南東方850公里海面上），以每 小時16公里速度，向西進行，有增強為強烈颱風的趨勢，氣象局提醒在菲律賓航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象局預報員曾昭誠表示，距離很遠，對台灣沒有直接影響，但周圍水氣多，東北風也因此為台灣帶來較多降雨；此外，周五、六南海可能有熱帶系統發展，但未來向西移動機會比較高，對台灣影響還要持續觀察。

未來一周天氣，曾昭誠表示，明天雨量趨緩之後，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島仍有局部短暫陣雨，但雨勢減少很多，南部地區跟各地山區仍有午後雷陣雨。

曾昭誠表示，周二到周四水氣減少，各地天氣多雲到晴，只有東半部有局部短暫陣雨，南部各地山區則是午後雷陣雨。周五、六開始轉偏東到東南風，台東、恆春半島整天有短暫陣雨，台灣環境也會比較潮濕，迎風面東部、東北部有短暫陣雨，各地雲量增多，轉為多雲天氣。

氣溫部分，曾昭誠說，這兩天受東北風影響，北部白天高溫較低，但明天東北風減弱，白天高溫回升到30度到33度，清晨晚上低溫為24度到26度，這樣的氣溫會維持一周；南部未來一周高溫約31度到33度，早晚低溫26、27度。

氣象局今天持續發布豪雨特報，東北風影響，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲。超大豪雨地區：宜蘭縣。

豪雨 東北風 宜蘭

延伸閱讀

影／超大豪雨猛襲宜蘭 清水地熱溪床17車43人受困、等溪水退

影／蔡英文總統宜蘭造勢 遭藍營舉牌抗議「挺以偷為本的江聰淵？」

雨彈狂轟4縣市 宜蘭縣大豪雨、山區超大豪雨 基隆雙北大雨

宜蘭縣超大豪雨明起趨緩 專家指近期還有颱風生成

相關新聞

「05701942」千萬獎幸運兒是你嗎？ 7-8月期統一發票今開獎

今（111）年7-8月期統一發票獎今天中午電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為「05701942」。獎金200萬元的特獎號碼為「97718570」。頭獎（...

獨／2.4萬家防疫旅館將退場好焦慮 觀光局建議預先作業、恢復本業經營

入境檢疫「0+7」最快10月13日上路，2.4萬家防疫旅館面臨退場，有業者擔心實施過快、配套不全，連員工都招聘不到，要恢...

史上最嚴重的台鐵秋節號誌故障 影響7萬人 2大元凶找到了

中秋節期間花壇員林間號誌故障，造成中秋連假台鐵大誤點，3天影響7萬名旅客，為台鐵史上最嚴重的號誌故障事件。台鐵運安處經過...

宜蘭縣超大豪雨明起趨緩 專家指近期還有颱風生成

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北部、東北部迎風面持續有陣雨，溫度也降下來，感覺偏涼。但周一開...

專家指未來3個月整體溫度偏暖 10月後可能秋颱或共伴效應

未來氣候預測，​天氣風險管理開發公司總經理彭啟明與資深天氣分析師吳聖宇表示，預估未來三個月整體降雨偏多，逐月預報資料顯示...

諾盧颱風眼清晰 外圍水氣+東北風…宜蘭防超大豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。