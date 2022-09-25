宜蘭驚人超大豪雨66人27車受困 氣象局：下午仍有豪雨 明才趨緩

宜蘭山區今天上午發生超大豪雨、溪水暴漲，清水地熱溪床有27輛車及66人受困。中央氣象局表示，今天宜蘭豪雨主要受東北風影響，加上蘭陽平原南側山區為迎風面，因此雨勢格外明顯，下午雨勢會稍微減弱，但降雨等級仍會達到豪雨以上，明天雨勢才會趨緩。

至於太平洋地區的中度颱風諾盧，上午8時的中心位置在馬尼拉東方280公里海面上（鵝鑾鼻南南東方850公里海面上），以每 小時16公里速度，向西進行，有增強為強烈颱風的趨勢，氣象局提醒在菲律賓航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象局預報員曾昭誠表示，距離很遠，對台灣沒有直接影響，但周圍水氣多，東北風也因此為台灣帶來較多降雨；此外，周五、六南海可能有熱帶系統發展，但未來向西移動機會比較高，對台灣影響還要持續觀察。

未來一周天氣，曾昭誠表示，明天雨量趨緩之後，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島仍有局部短暫陣雨，但雨勢減少很多，南部地區跟各地山區仍有午後雷陣雨。

曾昭誠表示，周二到周四水氣減少，各地天氣多雲到晴，只有東半部有局部短暫陣雨，南部各地山區則是午後雷陣雨。周五、六開始轉偏東到東南風，台東、恆春半島整天有短暫陣雨，台灣環境也會比較潮濕，迎風面東部、東北部有短暫陣雨，各地雲量增多，轉為多雲天氣。

氣溫部分，曾昭誠說，這兩天受東北風影響，北部白天高溫較低，但明天東北風減弱，白天高溫回升到30度到33度，清晨晚上低溫為24度到26度，這樣的氣溫會維持一周；南部未來一周高溫約31度到33度，早晚低溫26、27度。

氣象局今天持續發布豪雨特報，東北風影響，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲。超大豪雨地區：宜蘭縣。