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「走路趣尋寶 全台齊步走」 登錄運動紀錄 抽萬元好禮

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
國健署舉辦「走路趣尋寶，全台齊步走」活動，今在雲林舉辦首場健走活動，吸引上百人參加。記者黃于凡／翻攝
國健署舉辦「走路趣尋寶，全台齊步走」活動，今在雲林舉辦首場健走活動，吸引上百人參加。記者黃于凡／翻攝

國健署舉辦「走路趣尋寶，全台齊步走」活動，活動從9月25日起至12月3日，今在雲林舉辦首發場，由樂天女孩陳怡叡帶領大家邁出第一步，與大家一起尋寶、提倡友善綠生活，同時也宣傳全民身體活動線上競賽，教導民眾使用「健行筆記APP」紀錄自己的運動習慣，還可參加萬元好禮抽獎活動。

「走路趣尋寶，全台齊步走」活動自今天起為期10周，下載「健行筆記App」註冊並上傳健走紀錄500公尺，即可獲得一次抽獎機會，每周最多可登記15次，國健署每周抽出得獎參與者，可獲得Line Point點數、量販店折扣卷、萬元獎品，更多詳情可參考活動網址 https://hiking.biji.co/index.php?q=minisite&id=244&nav=2027 。

國建署署長吳昭軍表示，雲林縣老年人口占全國第2位，銀髮族健身相當重要，幸有劉建國在立法院支持國民健康署前瞻基礎建設預算，才得以成立銀髮健身俱樂部，提升長者照顧品質；同時也鼓勵各縣市設立銀髮健身俱樂部，創造長者活動空間、增加長者體能。

吳昭軍也說，國建署在2002年起就提倡用「最簡單方式」運動，像健走就是很好的運動方式，更特地把每年11月11日訂為全國健走日，已推動20年，相信對全民運動風氣形成氣候，要活就要動，大家一起來運動。

立委劉建國表示，國建署舉辦「走路趣尋寶，全台齊步走」，全台首發場就辦在雲林，也是吳昭軍自己的故鄉，希望透過今天的活動，喚醒大家對自己健康的重視，尤其高齡長者及小朋友，注重生活中的飲食均衡，以及充足運動都非常重要。

國健署舉辦「走路趣尋寶，全台齊步走」活動，國建署長吳昭軍（右四）今到雲林參加首場活動。記者黃于凡／翻攝
國健署舉辦「走路趣尋寶，全台齊步走」活動，國建署長吳昭軍（右四）今到雲林參加首場活動。記者黃于凡／翻攝
國健署舉辦「走路趣尋寶，全台齊步走」活動，國建署長吳昭軍（前排左一）、立委劉建國（前排左二）到場參加。記者黃于凡／翻攝
國健署舉辦「走路趣尋寶，全台齊步走」活動，國建署長吳昭軍（前排左一）、立委劉建國（前排左二）到場參加。記者黃于凡／翻攝

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