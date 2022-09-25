兒盟調查學生三餐成「老外」 外食與外送成肥胖隱憂

兒福聯盟今天公布「2022年台灣國高中生飲食習慣調查 」，發現高達3成5學生外食頻率高，5成3會用零食或飲料代替晚餐。

調查發現，超過3成兒少每周購買兩次以上外送，而經常外送的學生食用油炸食物及含糖飲料的頻率也較高，也更高比例有疲倦嗜睡及失眠困擾。

兒盟呼籲，家長應建立好習慣，盡量抽出時間和孩子共餐，注意孩子的飲食習慣是否偏差並適時給予提醒，避免孩子過度偏挑食，或吃進大量不健康食物。

根據政府統計，國小、國中學童過重及肥胖盛行率在109學年度分別為25.4％及29.9％。尤其近三年經歷漫長的疫情，長時間在家活動量大幅減少，但卻因為外送平台方便，容易過度點餐吃過量，「防疫胖一圈」成為疫情下另外一個延伸問題。

WHO歐洲區域肥胖報告表示，外送點餐軟體及網路遊戲的興起和流行是增加兒童肥胖的原因。此外，根據英國研究，吃外送餐點較自己煮每天平均多吃進200多卡路里，等於若一周天天吃，就會讓孩子額外多攝取一整天的熱量，不變胖都難。

兒盟表示，有鑑於國、高中生的午餐在學校食用的比例較高且較不具自主選擇權，本次主要調查晚餐外食狀況，發現34.7%學生外食頻率高；總是外食9.5%、經常外食25.2%。甚至詢問前一天晚餐的來源，有高達5成學生外食。

而詢問有吃到的食物種類，仍有近2成兒少表示，沒有吃到含有重要營養素的食物包括全榖雜糧（16.4%）及豆魚蛋肉類（19.4%），沒吃到蔬菜的比例為3成（31.2%），水果更高達64.4%，顯示學生晚餐不均衡的比例相當高，更近兩成學生表示自己前一天晚上有喝飲料、手搖杯。

此外，竟有53.4%的學生表示自己會用零食或飲料替代晚餐。有15.2%的學生同意「如果不吃正餐或吃少一點，可以放心吃油炸食物、零食飲料等」，而這些學生會正常吃晚餐的僅31.1%，顯著低於一般學生，而他們也較常選擇垃圾食物。

在台灣，外送平台會員的訂閱比例已佔31%。兒盟表示，此次調查顯示，兒少每周購買兩次以上者占三分之一（33.0%），詢問購買的內容，其中七成兒少表示為購買正餐（72.9%），但下單手搖飲料（55.5%）、小吃點心（41.2%)和油炸食物（31.4%）的比例也不低。

兒盟表示，交叉分析學生購買外送與吃不健康食品的頻率，發現每周購買兩次以上外送的學生，較常吃油炸食。此外，外送頻率高的學生，也較容易有疲倦嗜睡及失眠的健康困擾，可能與飲用含有咖啡因的飲品頻率較高有關。

兒福聯盟組織發展處處長黃韻璇表示，飲食是奠定兒童及青少年身體健康發育的基礎，呼籲家長應建立好習慣，盡量抽出時間和孩子共餐。此外，學校提供高中職更多健康飲食選擇。