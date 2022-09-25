獨／2.4萬家防疫旅館將退場好焦慮 觀光局建議預先作業、恢復本業經營

入境檢疫「0+7」最快10月13日上路，2.4萬家防疫旅館面臨退場，有業者擔心實施過快、配套不全，連員工都招聘不到，要恢復為一般旅館恐要一段時間。交通部觀光局表示，防疫旅館補助從未中斷，已向指揮中心反映，希望盡快公布細節，建議業者也可開始預先作業，恢復本業經營。

指揮中心指揮官王必勝先前指出，未來防疫旅館退場會先公告相關措施，讓業者有時間準備，至於需要保留多少數量還要估算。有業者表示，防疫旅館已2年沒有接待一般旅客，現在突然宣布「0+7」，卻沒有預留足夠的準備時間，包括清潔消毒、重新招聘員工，重新接軌要一段時間。

DOMO集團董事長李奇嶽表示，日本10月11日開放自由行，也是很突然就宣布，他在日本的旅館、民宿在疫情期間主要都是接待長租客，現在也要轉換到一般旅客市場，跟台灣防疫旅館面臨的狀況很雷同，最近日本自由行住宿需求已經湧現，很多旅館都開始調整步調。

李奇嶽表示，日本前幾天一宣布開放自由行以後，他就立刻招聘日本的房務人員，「但根本找不到」，原本要找過去的員工或清潔人員，但經過這兩、三年疫情影響，很多人已經轉換到其他行業，現在可能會考慮聘用移工，但台灣「找不到人就是找不到人」。

李奇嶽說，疫情期間很多旅館人力緊縮，現在不僅是房務人員大缺，連櫃台服務人員、訂房行政作業人員都有缺口，如果10月13日「0+7」上路，等於要在兩、三周內補足人力，確實相當困難，考驗經營者的能力跟智慧，「陣痛期大約要1.5到2個月」，但也沒必要因此延後開放，只能自我應變，畢竟之前在疫情期間，防疫旅館至少還有客源。

觀光局表示，政府給予防疫旅館的補助至今都沒有中斷，觀光局也向指揮中心反映，旅館招聘員工需要一段作業時間，希望盡快公布具體實施日期等細節，以便讓業者有心理準備，此外在疫情期間已經不少業者退出防疫旅館市場，恢復一般旅客接待，目前也都很順利。

觀光局表示，如果業者已經知道大約10月中旬就會實施「0+7」，防疫旅館現在就可以開始預先作業，以便恢復過去「本業」的經營模式，例如有些防疫旅館、甚至加強型防疫旅館，清潔消毒完畢、預擬事先作業後，現在都恢復正常營業。