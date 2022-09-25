「05701942」千萬獎幸運兒是你嗎？ 7-8月期統一發票今開獎

今（111）年7-8月期統一發票獎今天中午電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為「05701942」。獎金200萬元的特獎號碼為「97718570」。頭獎（20萬元）3組分別為「88400675」、「73475574」、「53038222」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

統一發票兌獎示意圖。

雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。值得一提的是，財政部已宣布今年下半年各期統一發票（7-8月、9-10月以及11-12月期）的500元雲端專屬獎將比上半年增加50萬組，中獎機率提高千分之0.3。

財政部賦稅署提醒，111年7-8月期統一發票中獎領獎期間為111年10月6日至112年1月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

而民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯，除了可對統一發票中獎號碼，也可對雲端發票專屬獎號碼，但同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼，只能領取其中一個獎項。

此外，今年5-6月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，仍各有5張及1張未領獎，財政部官員提醒中獎人記得在11月7日前完成兌領。