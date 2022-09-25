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史上最嚴重的台鐵秋節號誌故障 影響7萬人 2大元凶找到了

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中秋節期間花壇員林間號誌故障，高雄科技大學專家團隊昨到員林機房協助清查問題。圖／台鐵局提供
中秋節期間花壇員林間號誌故障，高雄科技大學專家團隊昨到員林機房協助清查問題。圖／台鐵局提供

中秋節期間花壇員林間號誌故障，造成中秋連假台鐵大誤點，3天影響7萬名旅客，為台鐵史上最嚴重的號誌故障事件。台鐵運安處經過調查，查明原因為該區間電力迴流系統不平衡，列車經過時電流產生的干擾波增強；以及號誌電纜劣化造成抗干擾波能力衰減，二項綜合因素所致。

台鐵局表示，將啓動專案研究，對電力及號誌系統進行整體規畫。

台鐵局表示，目前台鐵電務單位只有一般電壓電流錶等較簡單測量器材，使搶修時間過長，影響層面擴大；9月10日夜間完成搶修後，仍持續在該地點進行補強作業，包括電力迴流線、號誌電纜、接地和計軸模組干擾抑制等項目。昨日更有高雄科技大學專家團隊，再次到員林機房，進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程，共有2位軌道系統博士與4位波形分析及抗干擾專家投入作業。

台鐵局長杜微昨日前往員林地區查察作業情形，高雄科技大學技術團隊老師張簡嘉壬説明波形重建後穩定運作的情況，對干擾抑制已有非常好的效果。

杜微表示，雖然這次搶修過程中檢視各項設備狀況都符合規章，保養檢查也都有紀錄，但近年台鐵局大量投入新車、電務智慧化啓用新設備等，都使原系統負荷產生變化，將啓動專案研究，會同外界專家學者、鐵研單位，對未來電力及號誌系統進行整體規畫，消除潛在風險。

另外對老舊設備更新，以及搶修檢驗設備的購置，杜微表示，也會通盤檢討改善，針對秋節期間列車誤點，平交道異常影響地方民眾通行與生活不便，台鐵局謹再致上最深的歉意。

台鐵 杜微 員林

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