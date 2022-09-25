「咳血痰、聲音不見、走路會暈眩」二寶媽末期肺癌腦轉移 力搏死神不放棄

Amy（化名，四十九歲） 兩個孩子的母親。二○二○年底因頭痛、失聲等症狀，就醫做相關檢查，確診為嚴重腦部轉移之肺癌末期，靠著緊急開腦手術及第三代標靶治療救回性命。

二○二○年初，我開始出現偏頭痛症狀，早上起床都會咳出一口帶有血絲的痰，之後走路會暈眩、偏移等，讓我感覺到身體有些不對勁。

連續看了兩、三位神經內科醫師，做了一些檢查，但都未能找出病因，症狀也一直持續著，沒有改善。

到了十月底，剛參加完小孩幼兒園萬聖節活動隔天，竟連聲音也無預警「消失」了！這讓我再度回到醫院，做更進一步的詳查，沒想到，檢查結果發現，除了證實腦部有長腫瘤外，連肺部也有。

陪同我去醫院的外子及兄嫂一聽完醫師報告，立馬忍不住相擁而泣，而我自己在震驚之餘，沒時間猶豫及多想，便開始啟動一連串的抗癌治療。

慶幸遇貴人，迅速開刀救命

在兄長友人協助下，我幸運加掛到陳晉興醫師週五晚間的門診，陳醫師看到影像檢查資料也嚇了一跳，認為茲事體大，因為我是肺腺癌第四期，且從肺部轉移到腦部的腫瘤達三顆以上，其中較大的三顆，每顆約有兩到三公分，都集中在小腦附近，已壓到腦幹，必須盡快動手術，否則會有生命危險。陳醫師馬上拿起手機，聯絡臺大神經外科王國川醫師，在電話裡他向王醫師強調「很嚴重、不能拖」，請王醫師盡速幫忙安排開刀，隔天我就住進醫院，並在週一動了手術。

（本文出自《肺癌的預防與治療：全面贏戰臺灣新國病》） 王國川醫師先幫我摘除兩顆較大的腦腫瘤，約住院兩週後，就回家休養，算相當順利。肺的部分則因為做基因檢測，符合使用第三代標靶藥物泰格莎（Tagrisso®），所以陳醫師就讓我用標靶藥物治療，前後服藥約十個月，肺部腫瘤從原先的六公分大幅縮小至三公分，之後就等待適當時機以手術摘除。

一切過程發生的非常快速，人生像是被「快轉」了一般，不知道自己怎會惹了這麼大的事？慶幸身邊有許多貴人幫忙，尤其是陳醫師，我和他素昧平生，他卻為我快速決斷的找來神經外科專家，幫我搶到好多時間︱手術時間及生命；甚至在開完刀的第一時間，人還在恢復室，隱約就看到陳醫師到病床邊來看我。

住院期間，每次巡房他總會對我說：「嗯，很好，加油、加油！」有這麼一位醫術精湛又仁心的醫師在幫助我，我又有什麼好擔心的？一切就是「好，沒問題，由您安排！」所以，即使我對自己的病況詳情並不是太淸楚，卻不怎麼擔心，對未來也抱著希望。

這段期間感謝先生的體貼及「神支援」，讓我在生病後回娘家休養，暫時放掉媳婦、媽媽身分，只要單純當女兒就好。

回想過去的生活，工作及家庭事務兩頭燒，每天都忙得像陀螺一樣，經常累到一碰到床倒頭就睡，也沒什麼時間運動，且感覺自己比較缺乏宣洩出口，情緒長時間緊繃、壓抑，連在家裡都不太講話。

現在真是我人生中難得可以好好休息的時光啊！每天早上喝媽媽為我準備的一大碗精力湯，裡面包含有新鮮蔬果及堅果等，外加一顆水煮蛋，營養又健康，還固定喝一包雞精，一杯酵素。午、晚餐盡量吃淸淡的原型食物，遠離甜食和油炸物，也開始抽空做運動，每天玩一個小時的Switch健身環，做做瑜伽，讓自己飆汗，並維持體力。日常空檔就看兩集逗趣詼諧的「六人行」（Friends）影集，搞笑、不燒腦的劇情，往往令我放鬆大笑。

病情逐步控制，生命現曙光

腦部手術後，我做了兩、三個月語言治療，現在聲音已恢復正常，吃標靶藥物雖然出現一些甲溝炎及皮膚紅疹等副作用，但對生活影響並不大。我在二○二一年五月即恢復工作、居家上班，目前每個月回診監控標靶藥物抗藥性的部分，每三個月再照腦部及肺部CT追蹤腫瘤發展狀況。

我的病況能夠慢慢步上軌道，心理從慌亂變得安定，眞的非常感謝陳醫師！當然，能受到這麼多人的幫助，我自己也要很努力，眼前最大目標就是：要在這一年把自己照顧好、準備好，讓療程能夠順利進行，之後也要調整好自己的心態和作息，才能避免再復發。

我希望可以陪孩子長大、和先生一起退休，享受我們的兩人世界……，這場病只是讓我中途休息，人生還未完待續！

陳晉興醫師的話 身體出現不適症狀的肺癌病人，百分之七十以上是第四期，而且就像Amy一樣，是從轉移的器官（腦部）先開始出現症狀（暈眩及走路偏移）。 在只有傳統化療放療的年代，醫師對於這樣的病人幾乎束手無策，只能感嘆人生無常。 但標靶藥物的發明及癌症基因檢測為無盡黑暗中的晚期肺癌投入一道曙光。Amy 藉由緊急腦部手術，解除腦壓上升的生命危險，同時也取得腫瘤檢體，進行標靶藥物的基因檢測。這是我們為她制定的治療策略，所幸能夠奏效。 臺灣約有百分之六十的晚期肺腺癌病患如Amy一樣幸運，可以使用標靶藥物，不但有機會救回生命，還能享有正常生活，甚至可以回到原本的工作，因此我希望藉由她的抗癌經驗，鼓勵晚期肺癌病人不要輕言放棄，要信任醫療團隊，勇敢接受治療。

（本文出自《肺癌的預防與治療：全面贏戰臺灣新國病》，作者：陳晉興、梁惠雯）