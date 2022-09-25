聽新聞
test
0:00 / 0:00
專家指未來3個月整體溫度偏暖 10月後可能秋颱或共伴效應
未來氣候預測，天氣風險管理開發公司總經理彭啟明與資深天氣分析師吳聖宇表示，預估未來三個月整體降雨偏多，逐月預報資料顯示，10月降雨正常或偏多，11-12月降雨漸趨偏少，長期來看在今年冬季到明年春季降雨有偏少趨勢。
彭啟明與吳聖宇說，短期預報而言，9月下旬受東北風影響，迎風面有雨，若無颱風或低壓帶接近，其他區域降雨則偏少，10月之後颱風發展位置偏向南海、菲律賓一帶，可能造成秋颱或共伴效應發生機會，整體來說10月降雨趨向正常至偏多。
彭啟明與吳聖宇說，今年夏季7-8月台灣降雨偏少，溫度偏高，颱風生成數偏少，至今僅1颱風侵襲台灣，為最晚發布首個颱風警報的年份，並無颱風登陸。
在軒嵐諾颱風侵台前，基隆的新山水庫蓄水量甚至降至35%以下，彭啟明與吳聖宇表示，幸好9月初軒嵐諾颱風及梅花颱風皆為東北部地區帶來豐沛的水源，基隆、汐止的水情暫時緩解，不過還是呼籲大家節約用水，珍惜水資源。
彭啟明與吳聖宇說，預估未來三個月（10-12月）整體溫度正常偏暖（暖秋），中長期預報在冬季12月至明年2月，與明年1-3月溫度有正常到略偏低趨勢，冬季時北方冷空氣南下幅度可能較大，氣溫起伏變化明顯。
短期預報而言，彭啟明與吳聖宇表示，9月中下旬受大陸高壓東北風影響，溫度略低於氣候值，下旬高壓漸東移，高壓迴流帶進偏東風環境，溫度再度回升，10月份大陸高壓位置較偏東，整體溫度略高於氣候值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言