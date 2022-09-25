宜蘭縣超大豪雨明起趨緩 專家指近期還有颱風生成

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北部、東北部迎風面持續有陣雨，溫度也降下來，感覺偏涼。但周一開始轉變了，改為偏東風，整個環境又改變了。北部雨勢減緩，溫度將回升。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天開始隨著北方高壓出海，台灣附近東北風雖然逐漸減弱，但諾盧颱風過去位處大低壓帶中，隨著颱風逐漸西行往菲律賓靠近，其北側亦夾雜著較多水氣的偏東風往台灣附近靠近。

他說，北方東北風持續影響，再加上偏東風逐漸往台灣增強所帶來的不穩定條件，也因此今天凌晨開始，地形條件較特殊的宜蘭迎風面山區顯著陣雨發生，過去24小時最大的累積雨量達超大豪雨等級，今天白天陣雨持續發生，大台北及花東亦有降雨影響，仍有較大的短暫陣雨機會。

他表示，北台灣及東半部氣溫都較偏涼，中南部晴時多雲較穩定的天氣，但要留意日夜溫差變化，午後局部山區也有短暫陣雨機會。

林孝儒說，明天開始台灣附近轉偏東風環境，西半部晴時多雲，午後山區短暫陣雨機會。接下來台灣附近水氣漸減少，降雨影響程度相對較小。大台北明天逐漸恢復較穩定天氣，氣溫回升幅度較多，感受上反而偏熱。東半部為迎風面地形降雨，明天後隨著水氣逐日減少降雨趨緩。

關於颱風動態，林孝儒說，今年第16號颱風諾盧位於菲律賓近海面約一兩百公里，持續受北側副高影響、一路往西移動，預估今晚到明天逐漸通過菲律賓陸地，進入南海，趨向越南，對台灣沒有直接威脅。

他說，目前在關島附近另一個熱帶擾動發展中，未來一周有機會增強為颱風，不過，未來一周環境配置上就算有熱帶系統發展，靠近台灣機會相對較低，再觀察西太平洋面上變化。

氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地區並有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，慎防坍方、落石及溪水暴漲。

超大豪雨：宜蘭縣山區。

大豪雨：宜蘭縣。