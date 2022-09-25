聽新聞
test
0:00 / 0:00
中颱諾魯「變這麼強」 鄭明典：雲系看起來就很危險
中央氣象局長鄭明典也在臉書發文表示，今年第16號颱風諾魯「變這麼強」，昨天入夜後對流開始爆發，現在這個雲系看起來就很危險，對菲律賓威脅極大，對台灣無直接影響。
氣象局資料顯示，中度颱風諾魯今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行。
氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地區並有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，慎防坍方、落石及溪水暴漲。
超大豪雨：宜蘭縣山區。
大豪雨：宜蘭縣。
大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北部迎風面很會下雨，一下子就豪雨了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言