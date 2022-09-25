中颱諾魯「變這麼強」 鄭明典：雲系看起來就很危險

中央氣象局長鄭明典也在臉書發文表示，今年第16號颱風諾魯「變這麼強」，昨天入夜後對流開始爆發，現在這個雲系看起來就很危險，對菲律賓威脅極大，對台灣無直接影響。

氣象局資料顯示，中度颱風諾魯今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行。

氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地區並有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，慎防坍方、落石及溪水暴漲。

超大豪雨：宜蘭縣山區。

大豪雨：宜蘭縣。

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。