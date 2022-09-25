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諾盧外圍水氣+東北風 宜蘭超大豪雨 吳德榮：颱風眼清晰

暴雨狂襲宜蘭縣已超大豪雨 冬山鄉淹水1級警戒

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地區並有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，慎防坍方、落石及溪水暴漲。超大豪雨地區：宜蘭縣。

根據氣象局的日累積雨量排行，截至上午7時，宜蘭縣南澳鄉西帽山累積雨量已有373毫米為全國之冠，排名第二的宜蘭縣冬山鄉寒溪274.5毫米、第三是宜蘭縣大同鄉水保局寒溪測站216.5毫米。

水利署防災資訊服務網顯示，已將宜蘭縣冬山鄉列為淹水一級警戒。低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

氣象局資料顯示，中度颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行。

氣象局說，今天仍受東北風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島都有降雨的機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨情況較為明顯，其他地區維持多雲到晴，南部地區及中部山區要留意午後降雨。

溫度方面，各地低溫約23至26度，白天氣溫則略微回升，北部及東半部高溫約28至31度，中南部地區則可以來到32至34度，中南部日夜溫差稍大，外出活動留意溫度的變化。

東北風偏強，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，宜蘭、花蓮沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，沿海地區並有較大風浪，從事海上及海邊活動注意安全。

宜蘭縣南澳鄉西帽山累積雨量已有373毫米為全國之冠，排名第二的宜蘭縣冬山鄉寒溪274.5毫米、第三是宜蘭縣大同鄉水保局寒溪測站216.5毫米。圖／取自氣象局網站
宜蘭縣南澳鄉西帽山累積雨量已有373毫米為全國之冠，排名第二的宜蘭縣冬山鄉寒溪274.5毫米、第三是宜蘭縣大同鄉水保局寒溪測站216.5毫米。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，宜蘭縣超大豪雨。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，宜蘭縣超大豪雨。圖／取自氣象局網站

宜蘭 豪雨 氣象局

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