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諾盧外圍水氣+東北風 宜蘭超大豪雨 吳德榮：颱風眼清晰

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諾盧颱風眼清晰 外圍水氣+東北風…宜蘭防超大豪雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
諾盧颱風快速增強、已有清晰颱風眼。圖／取自氣象局網站
諾盧颱風快速增強、已有清晰颱風眼。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地區並有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，慎防坍方、落石及溪水暴漲。超大豪雨地區：宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北風及諾盧颱風外圍水氣雙重影響，北部、東半部雲量多有局部雨，東北部已有大豪雨，大台北山區及北海岸有較大雨勢。中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。

今天北台灣濕涼，中南部白天熱、早晚涼。北部23至28度，中部21至34度，南部22至35度，東部21至34度。

根據氣象局資料顯示，中度颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行。

吳德榮說，衛星雲圖顯示，中颱諾盧在呂宋島東方海面，範圍雖小，快速增強、已有清晰颱風眼。

他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱諾盧偏西移動，明天通過呂宋島、受地形破壞、略減弱，進入南海後，仍有繼續增強趨勢；其外圍水氣對台灣天氣稍有影響。

吳德榮表示，各國模式模擬顯示，未來一周仍在熱帶擾動活躍期，還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。

明天水氣漸減少，天氣好轉；西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率；北海岸及東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。

周二至周六盛行偏東風，西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率；東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。明天起各地氣溫回升，白天高溫回升至33至36度。

中度颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，宜蘭縣超大豪雨。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，宜蘭縣超大豪雨。圖／取自氣象局網站

豪雨 吳德榮 氣象局

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