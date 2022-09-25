失智失能取消共照 失智症協會：失智照護服務應入法

衛福部預告，民國112年起，符合長照需求等級2至8級的失智者，取消失智共照中心個管服務，引發失智家庭擔憂照顧斷鏈。台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，問題癥結在，長期照顧法未列入失智共照中心及失智據點，呼籲應把失智照護服務入法。

湯麗玉表示，衛福部長照司希望讓共照中心空出量能，讓尚未獲得服務的失智者能享有服務，但不應操之過急，應先從Ａ個管師品質提升做起，包括給予足夠失智照護訓練、調整工作項目、增加給付，否則若Ａ個管能力不及，失智者家庭無法獲得幫助，也無法尋求失智共照中心的協助，最後只會在社區自生自滅。

湯麗玉表示，失智共照中心及據點也要提升服務品質, 建立服務標準及評鑑指標, 並擬定良好的退場機制，配套完整，才有助於長照體系健全發展。