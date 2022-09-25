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失智失能取消共照服務 照顧恐斷鏈

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
衛福部預告，明年起失能且失智者取消失智共照服務，失智家庭擔心少了失智共照中心個管師的支持，面臨照顧斷鏈。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
衛福部預告，明年起失能且失智者取消失智共照服務，失智家庭擔心少了失智共照中心個管師的支持，面臨照顧斷鏈。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

全台約卅萬失智症患者，若同時失能，可接受長照二・○Ａ單位個管師及失智共照中心個管師「雙重服務」，但衛福部預告，明年起，失能且失智者取消失智共照服務。由於失智症患者可能因認知功能障礙，出現走失、情緒改變等精神行為等，照顧難度高，失智家庭擔心少了失智共照中心個管師的穩定支持，面臨照顧斷鏈。

長照二・○中，以ＡＢＣ三級分類，Ａ單位個管師依評估計畫，協助媒合Ｂ、Ｃ等單位的長照資源；至於失智共照中心，全台共一一五家，多由醫院成立，失智個管師依患者失智程度，細膩地提供家屬照顧方式，並與醫師深度合作。但衛福部於一○九年預告，一一二年起，符合長照需求等級二至八級的失智者，取消失智共照中心個管服務。

專家對此憂心忡忡，台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，長照Ａ單位個管師和失智共照中心個管師，雖然都叫個管師，但工作內容差異頗大。失智症個案光精神行為就有百百種，例如走失、不願就醫，更面對財務、法律等問題，需家屬、個管師及醫師共同搭配，必要時調整藥物或進行非藥物協助，處理上具高度專業性。

湯麗玉說，未來失智者若無法接受失智共照中心個管師服務，「將嚴重影響失智個案權益」，Ａ個管師訓練課程中，只上兩小時失智症需求分析及資源連結，失智個管師卻經過廿四小時失智症照護訓練，Ａ個管要了解失智照護、串連醫療資源有其難度，衛福部務必提升Ａ個管失智照護能力訓練。

湯麗玉認為，「長期照顧法」訂出長照機構設立標準、評鑑、輔導機制，每年更編列五、六百億長照基金預算，長照在足夠經費支持下，循正規發展；但失智照顧體系沒有良好設計，僅依「計畫」，每年不固定撥發預算，沒有定期舉辦失智據點及共照中心研討會或共識會，也沒有退場機制，讓人感覺「長照是親生，失智像領養」。

衛福部長照司副司長吳希文表示，失智共照中心目前服務五萬多人，其中兩萬人同時使用長照、失智共照資源，但盤點失智者就醫情況發現，有九萬名在醫院就醫個案，尚未獲得失智共照中心服務。

為讓了更多失智者獲得照顧資源，優先調整重複使用資源的兩萬名個案，改以Ａ單位負責，失智共照中心即可釋出量能，協助尚未獲得資源的九萬名失智者。長照Ａ個管皆接受失智、身心障礙課程訓練，目前服務個案中也有同時失能、失智者，未來將安排相關訓練課程，強化Ａ個管服務失智症的專業性。

失智症 長照 衛福部

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