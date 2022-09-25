花東國旅團遊 最高補助4萬

台東縣池上鄉日前發生規模六點八強震，造成花東鐵路中斷，衝擊當地觀光產業，雙十連假，花東地區約有近兩成的旅宿退訂，由於鐵路中斷至少半年，學者預估觀光產值損失恐達百億元。交通部觀光局表示，十月一日起啟動第二階段團體旅遊補助，招攬安排前往花東地區團體旅遊的旅行業者，每團最高可補助至四萬元。

不過台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽說，鐵路是台東最重要的交通命脈，行的不便一定會影響花東旅遊市場，建議縣市政府也推出自由行補助，雙管齊下更有效。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，國旅團遊補助透過旅行社規畫行程，則能帶動旅宿、遊覽車等產業，原本每團補助最高到三萬元，十月起針對花東地區遊程加碼補助，加碼經費含在悠遊國旅的五十五億元預算裡，盼能鼓勵民眾多參加團遊來提振旅遊市場。