健保大數據看腦中風5-5／腦中風治療四大特色院所

林口長庚醫院：各科團隊串 24小時搶救腦中風

根據110年健保署統計，林口長庚腦中風門診人數達10,215人，住院2,747人，皆為全台最高。林口長庚腦中風病房主任張庭瑜表示，林口長庚腦中風中心於2006年成立，結合急診、神內、神外、放射科、復健科等團隊，24小時都有具高技術門檻的「動脈取栓術」人力，搶救患者性命，同時整合後續復健、長照安置，也是因此讓後續患者回門診及住診量高居全台第一的原因。

張庭瑜表示，治療腦中風分秒必爭，且牽涉到的科別並非僅有「神經內科」，長庚醫院很早就意識到腦中風治療需要串連各科，建立標準作業流程。例如，患者從急診入院後，若評估可施打靜脈血栓溶解劑，從患者進入醫院到施打，必須在一個小時內完成。至於較嚴重的患者需要即時取出腦部動脈血栓，時間則掌握在患者出現腦中風後的6到24小時內，依個別病況執行，串連各科醫師，讓醫院全日全年不間斷都能執行動脈取栓術。

張庭瑜表示，急性期過後，腦中風患者最需要的就是復健，部分患者會出現肢體痙攣，成為後續失能的原因之一。復健過程中，會特別觀察患者是否出現肢體痙攣，並給予客製化的處理，即時注射肉毒桿菌改善肢體痙攣，避免失能。

台大醫院：動脈取栓手術 醫師經驗值很重要

110年台大醫院執行「動脈取栓手術」126件，是醫學中心第一。台大醫院神經部主任鄭建興表示，健保107年給付動脈取栓術，近兩、三年案件數較多，已逐漸超過打靜脈血栓溶解劑，部分病人光靠藥物不容易溶掉血栓，必須直接利用動脈取栓術移除血栓。

不過，並不是每家醫院或醫師都能進行動脈取栓術，也不是靠一家醫院就能成功救人。鄭建興表示，緊急醫療網絡要順暢運作，將病人及時送達有能力處理的醫院，這是第一關。送到醫院急診後，多快能把血栓取出，就是第二關。台大的流程是啟動神經內科值班醫師評估，同時安排影像檢查。約10到15分鐘做完斷層掃描，若判斷可打靜脈血栓溶解劑就立刻打，如果血管阻塞程度較嚴重，就要啟動其他治療。

台大醫院動脈取栓在血管攝影室進行，負責醫師必須經過多年訓練，才能獨立為病人治療，通常經驗愈豐富的醫師愈容易成功。台大醫院除收治119送來的病人，還有其他醫院的轉診病人，個案數多，醫師累積經驗也較快。

腦中風治療需搶時間，每個醫院都會訂定目標值。一般來說，到院到打靜脈血栓溶解劑的時間目標是60分鐘內；動脈取栓通常在90至120分鐘內完成。

雙和醫院：三線治療腦中風 新北人力最充足

健保數據顯示，110年腦中風就醫人數，新北市雙和醫院住診1,290人，居區域醫院第一名。雙和醫院神經科主任陳龍分析，治療中風最關鍵在搶救「黃金時間」，雙和醫院與消防局合作，能在患者到院10分鐘內安排斷層掃描，院內有三台機器與九名專業人員同時提供三線治療，是新北人力最充足的醫院。

陳龍指出，雙和醫院去年治療缺血性中風800多人、出血性中風300多人，總數超過1000人，這還不包含自行就醫的人數。目前健保急性中風治療適應症條件為，靜脈血栓處置要在發病3小時內；而機械取栓就是以導管方式將病患腦血管中的血栓取出，分前腦循環8小時、後腦循環24小時。

調查發現，僅三成中風患者是搭救護車到院。陳龍提醒，腦中風搶救時效很重要，院方積極宣導腦中風識能，並與消防局合作，只要院方接獲通知有中風患者將到院，院方便會及早安排斷層掃描準備，病患能在到院10分鐘內診察，加快治療效率。

陳龍表示，雙和醫院能在同一時間提供三線治療，SOP也相當完整。且醫院人力充足，甚至有能力協助診治新北、桃園等醫療院所的腦中風病患，提供北台灣民眾更好的醫療品質。

彰化員林基督教醫院：可做動脈取栓 總院遠距會診助搶救

根據健保數據統計，110年腦中風就醫人數，彰化縣員林基督教醫院以門診3,481人、住診564人，名列地區醫院第一名。員林基督教醫院神經內科主任林君襄說，員基是彰化地區唯一可做動脈取栓治療的地區醫院，並利用遠距會診，與彰基總院團隊合作搶救病患。

林君襄說，員基雖是地區醫院，但可以做到類醫學中心治療，掌握六小時搶救黃金治療期，神經團隊可以做靜脈溶栓、顱內動脈取栓等治療，也有血管攝影室。病人在照完電腦斷層後，可經由遠距AI判斷，員基和彰基醫療團隊判讀病人腦部可施救範圍，決定治療方式。

員基醫療團隊也很重視後期照護，做個案追蹤。林君襄說，為了預防再次中風，患者通常得長期服藥，一般得吃抗血小板藥，而心律不整的病患再次中風的機率是五到八倍，需要長期吃抗凝血劑。個管師會定期電訪，依病患需求也提供送藥服務，藥師到宅時，會檢視患者有沒有確實吃藥，並給予用藥衛教。

對於部分搶救成功的中風病患，可能因失能等情況必須送安養院或一般復健醫院，員基醫療團隊也會與合作機構和醫院配合，協助病患復健、用藥、營養諮詢等，以改善失能狀況。