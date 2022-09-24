健保大數據看腦中風5-4／避三高、心房顫動 預防再中風

健保署統計，國內每年住院腦中風患者約7萬人，其中不少為二次中風。去年缺血性與出血性腦中風住院患者總計為5萬4,923人，再次腦中風住院人數4,217人，占8%。其中缺血性腦中風為4萬526人，再次中風住院人數3,186人，占7%；出血性腦中風住院有1萬4,792人，再次中風住院人數為1,055人，占8%。

「二次中風會發生，往往是第一次中風的病因無法立即排除所致。」新光醫院神經科主任連立明說，以水管來比喻，家中水管破裂或阻塞，可能是水管老舊、水質不佳、水塔被異物塞住等系統性問題，這些問題無法立刻解決，即使暫時修好，有可能再度破裂或阻塞。如同第一次中風，可能是三高問題所致，即便用藥治療，也無法完全扭轉三高，二次中風的風險仍然存在。

至於二次中風嚴重程度是否會超過第一次中風？連立明說「不一定」，因個人生活型態、三高病情、血管阻塞程度等而不同。因此首次中風後，飲食須少油、少糖，且多運動、戒菸，改善生活型態，才有可能避免二次中風。

健保大數據顯示，110年腦中風病患相關檢查，24小時心電圖使用率5%、2萬2,226人，為各項檢查（包含核磁共振、電腦斷層、頸動脈超音波、心臟超音波）使用率最低的項目。

台北榮總心臟內科主治醫師趙子凡說，一般而言，急性腦中風患者送至急診時，會進行心電圖檢查，但此時不見得能發現心房顫動，因心房顫動分陣發型和持續型等，當患者住院後，若懷疑中風原因和陣發型心房顫動有關，將進一步安排24小時心電圖檢測，以增加心房顫動之檢出率，給予合適治療藥物，並擬定預防二次中風的治療策略。

「有些病患即使做24小時心電圖，也不一定能發現心房顫動。」台大醫院神經部主任鄭建興說，平時可以透過自行量測脈搏，或利用具量測心律功能的智慧型手表或手環，當發現心律疑似不規則時，應速就醫檢查，若有必要應使用抗凝血劑預防中風發生的風險。心房顫動與老化有關，隨著國內老年人口增加，患者一定會愈來愈多。

健保署統計，去年腦中風病人共病前五名依序為：原發性高血壓、高血脂、第二型糖尿病、混合型高血脂、高血壓型心臟病。鄭建興說，此五項共病多為三高問題，從整體血管疾病觀察，若不加以控制、治療，容易引起血管硬化等併發症，不只是發生腦中風，也會增加心血管疾病風險，甚至出現致死的可能性。三高患者平時一定要隨時量血壓，並控制病情及相關危險因子。

社團法人台灣腦中風學會理事長李俊泰說，遠離腦中風應避免高血壓、高血脂、高血糖，若有三高問題應按時服藥，並利用心電圖檢查等方式，早期發現心房顫動，而男女腰圍應不超過80及90公分，平時多運動、不吸菸，若有腦中風家族史應提高警覺，而曾有中風病史者一定要持續追蹤，以防二次中風。

趙子凡說，針對腦中風及二次中風防治，還需及早發現及治療心房顫動，如已知心房顫動患者應經醫師評估，給予口服抗凝血劑預防中風，但部分患者對於抗凝血劑有疑慮，擔心服藥後增加體內出血風險，應提高民眾認知，增加醫囑順從度。

李俊泰說，國內男性首次中風年齡約64、65歲，女性為68、69歲，且有年輕化趨勢。曾有一名40歲男子長期吸菸，腦中風後檢查發現，血管老化情形已與60、70歲的阿公差不多。未來中風病人愈來愈多，因此不能只重視疾病治療，而是要走向防治。他建議，政府應落實國中小、高中的腦中風衛教，讓學生了解中風的危險性，如果父母、阿公、阿嬤出現中風症狀時，可以及時警覺並搶救。