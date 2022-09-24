健保大數據看腦中風5-1／就醫率於50歲以後倍數成長

腦中風是失能最常見原因之一，後續治療照顧常拖垮一整個家庭。從健保數據可看出，年過50後，腦中風就醫率呈倍數成長，更造成醫療龐大負擔。元氣周報健保大數據分析近年國內民眾腦中風就醫情況，如何預防腦中風發生，是更重要的社會課題。

110年十大死因，腦血管疾病位居第四位，死亡人數1萬2,182人，與109年相比增加3.1%，死因排名雖從105年起開始下降，但健保資料庫統計，近三年因腦中風就醫人數微幅成長，從108年41萬764人，增至110年的41萬7,613人。

從各年齡層人口數分析腦中風就醫率，可發現年過50歲後，腦中風的就醫率就呈倍數成長，依照健保署的數據推算，腦中風死亡率約落在6%左右。

健保署長李伯璋表示，健保署去年公布109年健保費用前20大疾病，腦血管疾病位於第七位，占整體醫療費用2.63%，花費205億1400萬點（一點接近一元）。腦血管疾病與第一名腎臟疾病占率7.21%相比，相差約4.58%。若分門診以及住院的醫療費用占率，腦血管疾病都在前20大的榜單上，門診排名第八位、住院排名第六位。

李伯璋表示，腦中風是造成失能最常見的原因之一，急性期接受治療後，大多患者都需要住院並接受復健，根據110年腦中風患者在門診、急診以及住院的總醫療支出點數，多達174億4,348萬8,403點，門診占72億多點、急診占6億多點、住診占95億多點，以住院醫療費用支出最多，每位腦中風住院患者，平均醫療點值14萬5,139點。

健保署統計，108年到110年因腦中風住院的患者，分別為6萬9,099人、6萬8,702人、6萬5,849人。李伯璋表示，雖因腦中風就醫的人數增加，但住院人數則遞減，與醫療品質提升相關，包含醫界不斷倡導FAST口訣，爭取黃金治療三小時的時機，讓醫療能即時介入，腦中風患者如果可以及早介入治療，有些患者連復健都不需要。

李伯璋表示，提升腦中風的醫療品質，健保署亦有著力，105年「急診品質提升方案」中訂有獎勵項目，並新增腦中風處置費1萬3,866點，自107年增加動脈取栓術的支付標準4萬5,059點。另一項則是推動「急性後期整合照護計畫」（PAC），腦中風患者在急性發作後一個月內，被評估有復健的潛力，可在急性後期介入復健訓練，縮短患者住院天數，也能降低患者的失能機率。

以110年因腦中風住院的患者分析，整體平均住院天數為18.6天，缺血性腦中風平均住院天數為16.4天、出血性腦中風患者平均住院為24.1天。李伯璋表示，如果屬於嚴重的患者仍可持續使用健保床，健保署並沒有「住滿28天就得出院」的規定，只要民眾符合資格、有住院需求，都能住院接受治療。但醫院多會以「健保署有此規定」為由，趕患者出院，李伯璋表示，如有類似情形都可以向健保署申訴。

110年被診斷為腦中風的患者10大共病排名，最常見為「原發性高血壓」，其次為「高血脂症」，第三為「第二型糖尿病」，高血壓、高血脂、高血糖囊括前三大共病。李伯璋表示，近年18歲以上的「三高盛行率」不斷提升，也增加腦中風發生的機率。從健保數據中可看出，30歲到49歲間的族群，腦中風患者也有增加的趨勢。

李伯璋表示，隨著年紀增長，三高的機率也會增加，他呼籲已經被診斷有三高的民眾，一定要定時服藥，定期針對心臟、腦部做檢查，同時也要維持良好的生活習慣，運動、規律作息等。李伯璋說自己也是高血壓患者，以他而言，每天要服用的藥物一定會準備好，調鬧鐘提醒自己定時服用。

李伯璋表示，腦中風後若失能，不僅醫療支出龐大，後續的照顧支出也可能會影響整個家庭，家人若有三高，也建議記牢FAST口訣，隨時觀察家人是否出現臉歪、嘴斜、單手無力等症狀，一旦有異常都應盡速就醫。