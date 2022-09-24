健保大數據看腦中風5-2／患者年輕化 三高是禍首

台北市副市長蔡炳坤日前突然腦中風昏迷送醫，發作前幾乎沒有症狀。藝人納豆同樣也無預警發生出血性腦中風；知名健身達人「筋肉爸爸」則是在37歲時，因缺血性腦中風送醫。健保署統計，國內腦中風患者有年輕化趨勢，31歲到50歲就醫率逐年增加，50歲以後就醫率倍數成長。

健保署統計，108年到110年因腦中風就醫的患者微幅增加，從41萬764人增至41萬7,613人，就醫率最高為90歲以上族群。林口長庚腦中風病房主任張庭瑜表示，隨年紀增長，血管愈來愈脆弱，腦中風發生率隨年齡提高。依照過去研究，50歲以後腦中風機率將倍數成長，這點從健保統計也能看出，110年51歲到60歲就醫率為每10萬人口1,775人，61歲到70歲則為每10萬人口3,714.4人。

近年年輕型中風患者愈來愈多，健保數據也發現，31歲到40歲腦中風就醫率，108年為每10萬人口243.8人，到了110年已增至每十萬人口253人；41歲到50歲則是從108年的每10萬人口689.9人增至110年每10萬人口708.7人。

108年到110年新診斷為腦中風的人數依序為9萬7,778人、9萬7,354人、9萬4,251人；108年到110年曾因腦中風就醫的死亡人數依序為2萬6,308人、2萬5,736人、2萬,6701人，以總就醫人數換算，死亡率約6%。

張庭瑜表示，6%的死亡率應被低估，如果用總就醫人數當作分母，會因計入重複就診患者導致數據落差。依照腦中風學會過去研究，急性腦中風死亡率在15%到20%間，出血性腦中風死亡率可高達30%、腦幹出血死亡率更高達50%。

腦中風風險因子從過去至今都指向「三高」，高血脂、高血糖、高血壓。健保署分析110年腦中風患者的前十大共病，第一位為原發性高血壓，人數達18.3萬人，占當年度腦中風患者43.8%；其次為高血脂症占18%；第三位為第二型糖尿病占15%。其餘共病依序為混合型高血脂、高血壓心臟病、頭暈及目眩、便祕、純高膽固醇血症、其他高血脂症、失智症等。

張庭瑜表示，三高導致心血管不佳，連帶也出現心臟疾病；至於便祕，應是中風後臥床的結果，腦中風患者急性期過後，行動不便，有人因此失能，活動力大幅下降，極可能間接增加便祕的發生率，而腦部功能受損也影響消化系統。

發生過一次腦中風後，最擔心「二次中風」。108年到110年，因腦中風住院的患者依序為6萬9,099人、6萬8,702人、6萬5,849人，而六個月內再次因中風住院的患者，108年到110年依序為1萬1,910人、1萬1,616人、1萬627人，比率落在16%到17%間。

健保署醫管組專委陳依婕表示，六個月再次住院有很高的機率是「同一次中風轉院再入院」，再次中風的比率應低於16%。

110年因腦中風住院的患者，再分為缺血性腦中風以及出血性腦中風，前者人數為4萬526人、後者為1萬4,792人，兩者再次中風的比率，缺血性約7%、出血性約8%。

張庭瑜表示，過去研究顯示，無論缺血性或出血性腦中風，再次中風比率約落在10%，以長庚醫院的數據觀察，再次中風的比率為7%。二次中風大多與不規則服藥，或是未做好飲食、生活作息控制有關，近年積極介入治療，希望患者能定期回診，也降低再次中風的比率。

●腦中風檢查利器