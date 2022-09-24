健保大數據看腦中風5-3／每4人就1人 加速推動共照網

急性腦中風常突然發生，令人措手不及，去年腦中風就醫患者高達41萬7千多人。社團法人台灣腦中風學會理事長李俊泰說，急性腦中風分為出血性中風及缺血性中風，兩者占整體腦中風比率各為二成及八成。

俗話說「一人中風、全家發瘋」，一個人腦中風的衝擊影響整個家庭，李俊泰說，期盼政府推動腦中風防治共照網，以預防中風、降低死亡率，甚至還能降低失智、失能機會。

台大醫院神經部主任鄭建興說，急性腦中風致病原因因中風類型不同，出血性中風多是高血壓控制不良，導致腦內血管破裂，其他原因還包括先天血管畸形、凝血功能異常等；缺血性中風則是因為頸部或腦部血管阻塞，大多與三高、心房顫動、吸菸等相關。其中高血壓同時與出血性、缺血性中風密切關聯，需特別留意。

「搶快」是腦中風治療最重要的一環，必須掌握黃金治療時間。李俊泰說，大腦為固定體積，內含腦組織、血液、腦脊髓液等，出血性中風為腦組織被血塊占據而擠壓，患者抵達醫院後，需要緊急會診神經內、外科醫師評估病情，若出血範圍大須經手術取出血塊，或進行引流治療替大腦減壓；若出血範圍不大，可以住院觀察、控制血壓，病情有機會好轉，不需手術治療。至於缺血性中風治療，需要於3小時內施打靜脈血栓溶解劑，健保署於2004年納入健保給付。

鄭建興說，急性缺血性腦中風最直接有效的治療是盡速打通阻塞的血管，現在治療方式多元，醫師可依患者病情選擇不同治療方式，包含施打靜脈血栓溶解劑、動脈取栓術治療，治療的時間愈快愈好，但不限定只在3小時內，可延長到中風發生後6至8小時，甚至到12小時，仍可能有機會治療。

每個人腦中風病況不同，治療方式也不同，「腦中風發生的那一瞬間，每個人的命運不一樣。」李俊泰說，靜脈血栓溶解劑不是仙丹妙藥，在施打前還是須經電腦斷層等檢查小心評估，或是依醫師建議進行動脈取栓術治療。

病患到院時間超過3小時，影響靜脈血栓溶解劑施打率。

健保署統計，目前急診腦中風後靜脈血栓溶解劑施打率為5.25%。李俊泰說，2006年進行全國腦中風登錄時，當時靜脈血栓溶解劑施打率僅1.5%，如今提升至5.25%，但對比醫學中心施打率約10至15%，仍有成長空間，原因為需符合在中風後3小時內施打的條件，使施打率上升速度較緩慢。現在正在推動施打靜脈血栓溶解劑時間從3小時放寬至4.5小時，也可以獲得健保給付，讓施打率有機會拉高。

鄭建興說，依台大醫院統計，靜脈血栓溶解劑施打率約接近10%，高於5.25%，但只占1/10的缺血性中風病人，主因多是患者到醫院時間太慢或症狀較輕微，不適合施打靜脈血栓溶解劑。

依健保署統計，腦中風患者人數以六都較高，李俊泰說，約10年前，終其一生，每6個人會有1人中風，現在已是每4個人就會有1人中風，而六都中風人數較多，主因是人口數多。依臨床觀察，中風患者經救治後，約有四成會留下拿拐杖、坐輪椅、長期臥床的失能情形。

為防範腦中風，李俊泰指出，務必建立中風風險控管概念，經專業醫師評估得知風險。可仿效糖尿病防治網，由神經科醫師進行整合，李俊泰說，目前已向衛福部提出腦中風防治照顧計畫，期盼推動腦中風防治共照網，如放寬基層診所進行心電圖、頸動脈超音波等健保給付檢查項目，以利及早發現潛在腦中風患者，並重視偏鄉、離島中風防治，讓中風醫療在地化。

鄭建興指出，急性中風要能啟動治療，首先病人要有病識感，警覺可能是中風立即撥打119，消防隊急救人員第一時間辨識送醫，則有機會獲得好的治療。台灣尚有一些偏鄉，醫療資源較缺乏，如何提升偏遠地區中風患者緊急救護系統，是全國應關注的議題。

李俊泰說，腦中風學會對民眾宣導辨識口訣「微笑、舉手、說你好」，只要其中一項做不到，應立即撥打119送醫。近兩年也到全國消防隊為急救隊員提供中風辨識課程，加強進行腦中風宣導，讓病人能快速送到可處置中風的醫院，大幅提升急性中風處置能力。