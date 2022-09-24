紀念「寶島歌王」文夏的故鄉 台南新營辦文夏紀念音樂會
紀念「寶島歌王」文夏，台南市文化局下午在文夏的故鄉新營文化中心舉辦「再見阿文哥-文夏紀念音樂會」，市長黃偉哲出席向文夏的女兒致意、感謝文夏昔日的資深藝人好友們能齊聚透過動人的歌聲共同緬懷國寶歌王，與現場觀眾一同細細品味文夏經典作品，珍惜這台南出身的國寶音樂人帶給台灣的集體美好回憶。
音樂會由文香、文夏四姊妹、紀露霞、劉福助、李靜美、董事長樂團及謝銘祐與麵包車樂團同台演唱文夏傳唱一甲子經典歌曲，曲目包含耳熟能詳的「漂浪之女」、「黃昏的故鄉」等，音樂會最後演出者與歌迷感動大合唱「媽媽請妳也保重」，共同紀念一代台語歌壇傳奇，
許多歌迷提早排隊等候入場，更有許多未索到票的民眾等待候補席位，現場熱情的人潮也讓民眾及歌手們感受到大家懷念及喜愛國寶歌王文夏的心意。
黃偉哲表示，非常感謝國家電影及視聽文化中心，能夠提供這麼寶貴的歷史資料影片，也感謝現場表演團體，唱出文夏老師的歌，還有所有愛護台南文化、愛聽台南歌、喜歡文夏老師的市民與外地朋友，歡迎一起來聽歌並緬懷國寶歌王文夏老師。
文化局表示，這次音樂會與國家電影及視聽文化中心合辦，現場精選播放文夏主演的珍貴老電影「再見台北」片段，畫面中看到文夏年輕時候秀氣的模樣與精湛演技；及文夏2018年最後一次登台永成戲院《寶島歌人會》音樂會演唱難得畫面，讓現場許多老歌迷動容不已。
文化局表示，明天下午5點，「公視台語台」頻道將首播文化局製作拍攝的「臺南流行音樂地圖－阿爸的歌本」完整版，紀錄片從永成戲院的寶島歌人會-文夏登台出發，一路上經過台南公會堂、寶美樓、許石音樂圖書館、安平運河、吳晉淮音樂紀念館等地，述說這些地點的音樂故事以及許石、吳晉淮、郭一男等台南重要音樂人事蹟，也藉與市民生活息息相關的台南場景，讓民眾更加了解台南的台語流行音樂史，所有喜愛台語流行音樂的民眾不容錯過。
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