交通安全意識從小扎根 國道交通安全嘉年華今登場

為響應9月全國「交通安全月」，高公局、公路總局、遠通電收今日攜手舉辦「國道交通安全嘉年華」，將用路安全宣導場域從市區道路延伸到國道，除了一般交通安全知識外，特別針對國道服務區內人車交錯、行人穿越路口等問題，透過活動加強宣導，全面守護用路人安全。

國道交通安全嘉年華今日於關西服務區舉辦，現場透過創意實景體驗搭配闖關抽大獎等親民活動，導入國道交通安全觀念，包括「路口安全」為主題的視錯覺地貼、智慧交通的進步，以及分享全新兒童道安數位教材等等，現場還邀請了親子天團《救援小英雄》波力和安寶與小朋友熱情互動，寓教於樂的宣導方式有助交安意識能從小扎根。

遠通電收副總謝明峰說，遠通致力守護民眾交通出行的便利與安全，除了專注於國道智慧交通的本業，同時積極響應政府宣導道安觀念，為安全出行盡一份心力，更希望號召更多企業團體共同響應。

他說，這次特別感謝高公局領軍，不僅促成關西服務區全力響應，對於道安嘉年華的特色宣導與話題分享也不遺餘力。未來遠通電收也會持續努力，以全民用路安全為目標，涵括到高齡、兒童、自行車和機車族等交通弱勢朋友，守護跨世代用路人行的安全。

謝明峰也說，遠通電收現場也設有攤位，希望能藉著這次活動的機會，向民眾介紹eTag銀行自動儲值、電子帳單等整合性服務，讓用路人不僅不用擔心eTag逾期繳費，平信帳單改電子帳單，減少紙張使用，更是響應節能減碳、環保愛護地球。

高公局主任秘書彭煥儒表示，依交通部統計，國內交通事故有6成發生在路口，而高速公路上路口最多的地點就是服務區，因此，高公局訂定國道交通安全月主題為「服務區車輛慢看停，行人停看聽」，特別協調在人車流量大的關西服務區辦理本次宣導活動，在第一線宣導所有民眾交通安全的重要性，這是高公局一直以來都很重視，並且大力宣導的議題。

靖娟文教基金會也到場支持，與遠通電收合作推動數位化道安教育，靖娟文教基金會許雅荏處長表示，交通事故是12歲以下兒童事故傷害的首要因素，並有數據顯示，兒童行走的交通事故中，有高達60%發生在穿越道路，可見安全跨越馬路對孩童來說不是件容易的事。駕駛人行駛時應該時刻留意孩童動向，孩子也可以藉由這套教材學習該如何用安全又正確的方式過馬路，避免憾事發生。