嘉義草草戲劇節登場 逾百場戶外公演別錯過

「2022嘉義草草戲劇節-風起」上午在嘉義縣表演藝術中心盛大登場，今明兩天有超過上百場戶外演出、體驗工作坊、講座和市集等精彩活動，邀請各地民眾一起體驗。

縣府文化觀光局長許有仁代表縣長翁章梁，與來賓、表演團隊共同主持開幕，他說，草草戲劇節邁入第14年，這是從嘉縣這片土地上生長、茁壯的能量累積與成長，獲得中央肯定最具代表嘉縣節慶活動之一。

草草戲劇節今年活動內容有「展、學、演、市集」，除藝術創作展覽、市集、各式講作及工作坊，最大特色是精采多元戶外藝文演出，活動2天演出突破百場，包括音樂、舞蹈、戲劇、馬戲及跨域創作等，透過不間斷馬拉松式多元展演，以沉浸方式引導大家感受草草戲劇節。

草草影展精選推出5部影片，嘉義獨立書店聯盟推出嘉義書式生活和藝術起風-西榮23藝術草草聯展，以多元文化和嘉義生活主題推出短講講座，提供各年齡層的民眾不同的藝文觀賞與豐富的藝文體驗。