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雙十連假花東旅宿2成退訂…觀光局加碼補助 交部曝針對團遊原因
台東縣池上日前發生芮氏規模6.8地震，因花東間鐵路中斷也對觀光造成影響，雙十連假花東地區約有1至2成旅宿退訂。
交通部觀光局今天宣布，10月1日起啟動第2階段團體旅遊補助，將對招攬安排前往花東地區團體旅遊的旅行業者，提供特別加碼補助，每團最高可補助至4萬元，以鼓勵旅行業者積極招攬旅客前往花東旅遊，盼能回復到地震前。
交通部觀光局副局長周廷彰今天受訪時說，國旅團體旅遊補助原本是2到3萬，符合特色旅遊可到3萬；10月起針對花東地區遊程加碼補助，最高4萬元，鼓勵民眾到當地消費提振觀光產業，加碼經費則含在悠遊國旅的55億元預算裡，沒有額外經費問題。
學者建議能從團遊跟自由行雙管齊下補助，效果會更全面。周廷彰則說，團體旅遊是透過旅行社規畫行程，能促進旅宿業、遊覽車等一條龍產業服務，效果較全面，所以鼓勵民眾多參加團遊來提振旅遊市場。
周廷彰也樂觀看待，目前花東交通逐漸修復，地震造成的影響會漸漸縮小，加上10月團遊加碼，盼能達到成效讓花東旅遊產業回到地震前的情況。
靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰推估，鐵路中斷至少半年，多少會影響民眾前往花東旅遊的意願，而且橫跨雙十、耶誕、跨年、農曆新年跟二二八連假，影響不小。由於前往台東旅客往往都會住宿，所以每人旅遊產值約為4千元，若影響至少持續半年並影響半數旅客前往台東的旅遊意願，那觀光產值會可能損失約100億。
台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽說，鐵路是台東最重要的交通命脈，行的不便一定會影響花東旅遊市場，目前公路還能通行，對以遊覽車移動為主的旅行團影響較小，當然觀光局加碼也是有幫助，主要就是帶動大家願意到台東旅遊，建議縣市政府也能推出一些自由行補助，因為交通變得不便，要更有誘因把客人找回來，雙管齊下更有效。
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