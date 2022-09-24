快訊

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

租金補貼300億花不完 房東一招自保 明年糾紛恐爆增

迎光輝十月疫後觀光 故宮南院亞洲藝術節越南月熱鬧登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮院長吳察密（中）與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇（左二）等來賓，共同點燈。記者魯永明／攝影
故宮院長吳察密（中）與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇（左二）等來賓，共同點燈。記者魯永明／攝影

金秋「越」精彩！「半島之龍」越南，擁有千年歷史文化，2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，上午在故宮南院登場，透過文化體驗、創意課程、越南影展、闖關遊戲、專題講座、藝文展演、主題書展及金秋盛會等系列活動，讓民眾感受越南文化風情。

故宮南院在二樓大廳搭設「昇龍皇城」建築模型，使整體空間如置身越南，昇龍皇城位在越南河內市，越南歷史上李朝、陳朝及後黎朝都曾在此建都，有「河內故宮」之稱。

開幕表演由台北藝術大學傳統音樂學系演奏，故宮院長吳察密與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇等來賓，共同點燈，多名越南新住民穿傳統服飾參加，開心感動說，「好像回到家鄉過年般熱鬧！」

吳密察說，響應新南向政策，輪流策畫東南亞各國文物展，越南古文物故宮典藏豐富，城南是偉大國家民族，有堅韌生命力，歷史上打敗2個強國，辦越南月向越南致敬，愈來愈多越南新住民、媽媽來台，讓國人了解越南，歡迎新住民來看展。

特別邀請越南代表性海防木偶劇團、富春俱樂部來台演出，10月8日在園區臨水廣場演出千年歷史「水上木偶劇」，10月30日在集賢廳演出被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產的「順化宮廷雅樂」。

10月8、9日辦「金秋盛會」，安排拔河、推棒等越式民俗體驗並有工藝與美食攤位；國慶日免費參觀，博物館內「越南才子樂」及傳統奧黛服飾沉浸式走秀，北側園區11時起「雙十下午茶」，百攤胖卡美食市集及精彩表演，晚間6點30分起，無人機、水舞及國慶焰火壓軸，歡慶一整天！。

活動期間到10月30日，歡迎越南朋友看展，憑證件可攜伴1人免費參觀。活動資訊詳閱故宮南院官網https://reurl.cc/YXbZk4或活動網頁https://reurl.cc/bEg1md。

多名越南新住民穿傳統服飾參加，開心感動說，「好像回到家鄉過年般熱鬧！」記者魯永明／攝影
多名越南新住民穿傳統服飾參加，開心感動說，「好像回到家鄉過年般熱鬧！」記者魯永明／攝影
故宮國寶越南黎初朝白瓷印花菊花碗。圖／故宮南院提供
故宮國寶越南黎初朝白瓷印花菊花碗。圖／故宮南院提供
故宮院長吳察密（右）與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇（左）互贈禮物燈。記者魯永明／攝影
故宮院長吳察密（右）與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇（左）互贈禮物燈。記者魯永明／攝影
2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，上午在故宮南院登場。記者魯永明／攝影
2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，上午在故宮南院登場。記者魯永明／攝影
2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，上午在故宮南院登場。記者魯永明／攝影
2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，上午在故宮南院登場。記者魯永明／攝影
故宮院長吳察密（右）與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇（左）互贈禮物燈。記者魯永明／攝影
故宮院長吳察密（右）與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇（左）互贈禮物燈。記者魯永明／攝影

越南 故宮南院

延伸閱讀

投資人注意！台商進軍東南亞的首選國在這 它們市場大、人又有野心

網友眼尖無人機群試飛大國旗有「破洞」 故宮南院：3架未飛出去

越南第一美女！29歲名模螞蟻腰、沙漏型頂級身材　陷女鬼傳說好友被附身

國慶焰火今晚故宮南院園區外試放 觀眾驚呼連連

相關新聞

影／太魯閣峽谷音樂節20周年 花蓮火車站快閃暖身宣傳

太魯閣峽谷音樂節邁入20年，今年活動將於10月22日在太魯閣國家公園內舉行，台北愛樂交響樂團等演出團隊，今天上午在花蓮火...

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

迎光輝十月疫後觀光 故宮南院亞洲藝術節越南月熱鬧登場

金秋「越」精彩！「半島之龍」越南，擁有千年歷史文化，2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，上午在故宮南院登場，透過文化...

南投林管處探索山林 帶遊客挑戰奧萬大三怪前哨站

南投林管處奧萬大自然教育中心為普及民眾的山林教育及登山安全認知，將舉辦兩天一夜「西嫩娃爾山大冒險登山安全教育研習」，帶領...

23米蘭時裝周／IU、滿島光賞GUCCI 雙生擁抱大愛恩典

2023年米蘭時裝周來到第四日，由品牌創意總監Alessandro Michele催生的2023春夏男女大秀，再度呈現了...

單車秋遊屏東東港大鵬灣 體驗「慢一點」的觀光魅力

屏東大鵬灣國家風景區管理處今年暑假重新開放國際休閒特區，人潮逐漸回流，為吸引秋冬旅遊潮，今天舉辦「大鵬灣Bike Tou...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。