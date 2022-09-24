迎光輝十月疫後觀光 故宮南院亞洲藝術節越南月熱鬧登場

金秋「越」精彩！「半島之龍」越南，擁有千年歷史文化，2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，上午在故宮南院登場，透過文化體驗、創意課程、越南影展、闖關遊戲、專題講座、藝文展演、主題書展及金秋盛會等系列活動，讓民眾感受越南文化風情。

故宮南院在二樓大廳搭設「昇龍皇城」建築模型，使整體空間如置身越南，昇龍皇城位在越南河內市，越南歷史上李朝、陳朝及後黎朝都曾在此建都，有「河內故宮」之稱。

開幕表演由台北藝術大學傳統音樂學系演奏，故宮院長吳察密與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇等來賓，共同點燈，多名越南新住民穿傳統服飾參加，開心感動說，「好像回到家鄉過年般熱鬧！」

吳密察說，響應新南向政策，輪流策畫東南亞各國文物展，越南古文物故宮典藏豐富，城南是偉大國家民族，有堅韌生命力，歷史上打敗2個強國，辦越南月向越南致敬，愈來愈多越南新住民、媽媽來台，讓國人了解越南，歡迎新住民來看展。

特別邀請越南代表性海防木偶劇團、富春俱樂部來台演出，10月8日在園區臨水廣場演出千年歷史「水上木偶劇」，10月30日在集賢廳演出被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產的「順化宮廷雅樂」。

10月8、9日辦「金秋盛會」，安排拔河、推棒等越式民俗體驗並有工藝與美食攤位；國慶日免費參觀，博物館內「越南才子樂」及傳統奧黛服飾沉浸式走秀，北側園區11時起「雙十下午茶」，百攤胖卡美食市集及精彩表演，晚間6點30分起，無人機、水舞及國慶焰火壓軸，歡慶一整天！。