全國萬人健走基隆大會師 2萬多人湧外木山風雨不減熱情

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今年國民體育日全國萬人健走大會師，今天在基隆外木山登場，來自全國各縣市愛好體育運動民眾，齊聚外木山健走，雖然下雨但熱情不減，沿途可欣賞山海美景，來回5公里。摸彩獎品相當豐富，有6輛機車及60輛變速腳踏車等大獎，每位參加者還送修容組紀念品一份。

今天上午6點多基隆下雨，8點不到民眾陸續到達外木山漁港停車場廣場集合，民眾撐起雨傘、穿上雨衣，不少全家一起出動，各社區、社團民眾及學生熱情呼口號、拍照，8點半槍聲響起後出發健走，整個濱海步道形成壯觀人龍。

承辦的基隆市體育會表示，今天健走行經湖海路沿著外木山濱海步道，沿途飽覽基隆美麗的自然山海景觀，約1小時來回，不少人邊走邊拍無敵海景。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，今天雖然下雨，但是來自全國各縣市體育會、救國團、社區發展協會愛好體育的民眾齊聚，約2萬多人，大批遊覽車載民眾到基隆，飯店、餐廳全滿，有的訂不到還住到金山萬里。

鄭錦洲表示，感謝體育署、市長林右昌長期以來的支持，讓旅館、餐飲和伴手禮產業這兩天生意都很好，帶動地方觀光、經濟效益及體育運動的風氣。

副市長林永發說，今天雖然下著大雨，但是來自全國各地的民眾不減熱情，一起愛運動，來到基隆外木山健走。台灣體育總會理事長汪輝表示，今天大家運動帶著雨還有帶著風，還是走出來運動，出發時雨就停了。