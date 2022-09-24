今明北部及東部地區陰有雨 注意日夜溫差大

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天北部地區及宜花皆為陰有陣雨的天氣型態，中部地區多雲時晴，南部地區晴天，不過午後中南部及花東地區，要注意山區對流雲系發展有局部短暫陣雨機會。

方俊元說，明天白天北部地區及宜花仍會受東北風影響天氣陰有陣雨，降雨的雨勢並不會太大，中南部地區則是晴時多雲天氣，各地山區還是有對流雲系發展的機會，仍有局部短暫陣雨。

他表示，預估在明天晚間風向轉偏東風後，下周一東部地區天氣多雲時陰有短暫陣雨，其他地區則是晴到多雲的天氣，不過午後山區還是有對流雲系降雨的可能。

方俊元說，下周二仍為偏東風環境，各地天氣晴到多雲，雖然水氣有減少，但東半部仍是多雲有短暫陣雨的天氣，這樣的天氣型態將持續到下周五。氣溫方面，中南部地區白天高溫有機會到33-34度，不過日夜的溫差大，早出晚歸要特別留意。

中央氣象局說，目前太平洋地區有1個颱風，輕度颱風諾盧上午8時的中心位置在馬尼拉東北東方770公里海面上（鵝鑾鼻東南方1000公里海面上），以每小時20公里速度，向西南西轉西進行。