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素人戲劇團 下月新北藝文中心上演琵琶記

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
青少年加入歌仔戲技藝傳承。圖／新北市文化局提供
青少年加入歌仔戲技藝傳承。圖／新北市文化局提供

新北市知名的台北傳統戲劇團，將於10月1日晚上7點於新北藝文中心演藝廳，推出年度大戲「丹青琵琶記」。新北市文化局表示，台北傳統戲劇團演員全部來自各行各業的素人擔綱，演出水準極受好評。

以古韻少青新北市歌仔戲技藝傳承與推廣計畫，獲得今年新北市社造點補助的台北傳統戲劇團，團長蔡瑜真從在汐止社區大學和一群平均年齡50歲左右的婦女學唱歌仔戲起家，經過多年努力，從在社區說說唱唱的小舞台到各地的演藝中心的大舞台，最後唱進總統府，早已成為歌仔戲界的傳奇。

團長蔡瑜真表示，劇團發展多年之後，已面臨傳承接棒問題，因此早在拾幾年前，開始招募新血，並深入國中小學去教學，教孩子們甩著水袖走蓮花步，念著簡易的口白，慢慢將傳統傳承下去，10月1日在新北藝文中心演藝廳演出的「丹青琵琶記」大戲，即有不少大專院校及國高中生新秀演出。

文化局表示，無論是田野調查、地方文史探索、傳統技藝傳承，乃至公民審議等，都是新北市社區營造點的補助範圍之一，台北傳統戲劇團能藉由歌仔戲的教授，來傳承傳統文化及拉近社區居民的距離，讓彼此連結加深，非常值得支持與肯定。歡迎民眾在10月1日晚上，到新北藝文中心演藝廳觀賞他們的演出。

台北傳統戲劇團下月於新北藝文中心演藝廳，推出年度大戲丹青琵琶記。圖／新北市文化局提供
台北傳統戲劇團下月於新北藝文中心演藝廳，推出年度大戲丹青琵琶記。圖／新北市文化局提供

歌仔戲 文化局

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