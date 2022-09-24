台北基隆宜蘭大雨特報 這些地區留意強風大浪

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。大雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣。

氣象局發布陸上強風特報，東北風影響，今天台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，輕度颱風諾盧今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方950公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1110公里海面上），以每小時20公里速度，向西南西轉西進行。