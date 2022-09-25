你有這些症狀嗎？網議6大「中風前兆」千萬別輕忽

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中風前兆」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大中風前兆。

中風長期名列台灣國人十大死因，而中風伴隨的失能後遺症，在損害病患身心健康的同時，也使家屬飽受莫大的照護壓力。但其實多數中風是可以在「前兆」發生時警覺避免的，暸解中風前兆，並關注自己的身體是否有相符症狀，才能夠即早發現、即時就醫診治。

「頭痛暈眩」不要忍 把握黃金治療時間3小時

▲ 網友熱議6大中風前兆 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「中風前兆」的相關話題討論，可以發現「嚴重暈眩」相關症狀最常被網友提及。日前就有網友於社群討論區中發文表示自己「頭暈，四肢無力，騎車快跌倒，眼睛看東西朦朦的」懷疑是中風前兆，底下留言也紛紛呼籲「快去醫院檢查」、「去量血壓，然後把數值帶去給醫生看」由於暈眩症狀較輕微短暫，且影響生活程度不明顯，是經常被忽略的症狀，也因此成為網友熱議的徵兆之一。

而「疲倦或嗜睡」也是備受關注的中風前兆，有網友認為自己只是「過度疲勞」，直到健康檢查時才驚覺自己曾經小中風。多數民眾會將「中風前兆的疲勞」與「身體過勞而疲憊」混淆，建議出現經常性的莫名疲倦以及嗜睡情況時，多加觀察與重視，避免錯過身體帶來的健康警訊。

至於「手腳發麻無力」則是許多網友評斷是否中風的指標，有網友發文詢問「家中老人手腳無力，行走遲緩，是否為中風前兆」，吸引眾多網友出面回覆如「手腳無力有可能是血管阻塞或出血，儘早就醫」、「還是去檢查一下比較實在」等，鼓勵發文網友儘快帶家人就診，以免錯過治療黃金時間，造成無法挽回的遺憾。

中風死亡率高，且容易伴隨不同程度的神經功能障礙，若能對中風前兆有一定的認知與關注，在症狀初顯時，趁早發現並就醫治療，把握黃金治療時間，並調整不良生活習慣，回歸健康作息，就能有效降低中風機率，遠離疾病威脅。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》