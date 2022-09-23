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洗腎夫心跳停7分鐘成功救回 妻感念捐復巴給新竹台大

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹台大分院今天舉辦「有愛無礙：感謝吳木村、曾月雲、吳文仁捐贈復康巴士」儀式。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院今天舉辦「有愛無礙：感謝吳木村、曾月雲、吳文仁捐贈復康巴士」儀式。圖／新竹台大分院提供

婦人曾月雲有感長期洗腎的丈夫吳木村曾因血壓過低休克、心跳停止7分鐘，醫護成功救回，丈夫去年安詳離世。她感念新竹台大分院對丈夫的救命之恩，將省吃儉用存下來的積蓄捐贈1輛復康巴士及3台輪椅給醫院，新竹台大今天舉行捐贈儀式致謝。

新竹台大分院指出，捐贈者曾月雲女士的丈夫吳木村因長年糖尿病導致腎功能受損，1016年於新竹台大分院新竹醫院每周固定洗腎3次；吳木村在一次洗腎過程中因血壓過低導致休克，經醫生及護士極力搶救下，在心跳停止7分鐘後幸運救回寶貴生命。

當時吳木村送進加護病房，經醫護團隊多日細心觀察與照護後，順利出院並恢復正常生活。曾月雲有感醫護的救命之恩，當時即默默許下有朝一日回饋社會及報答醫院的心願，決定將多年省吃儉用存下來的積蓄，捐贈1輛復康巴士及3台輪椅給新竹台大。

新竹台大分院今天舉辦「有愛無礙：感謝吳木村、曾月雲、吳文仁捐贈復康巴士儀式」。院長余忠仁感謝曾月雲及其兒子吳文仁對該院醫療服務的支持，並致贈感謝狀表達感激之意，復康巴士將由新竹台大的竹東院區運用，協助偏遠民眾就醫服務。

曾月雲捐贈的復康巴士車體後門有安裝全自動輪椅升降機，並橋接配備讓輪椅可在人行道或斜坡輕鬆使用輪椅升降機，且輪椅檔板及安全卡榫自動關起後，平台始離開地面，待平台達正確位置後，安全卡榫才會打開，無障礙設計提升乘坐者安全性。

余忠仁也提到，台大醫療體系在新竹的3家分院（原新竹分院、竹東分院與生醫園區分院）去年整併為「新竹臺大分院」，致力提升醫療服務的廣度及深度；其中竹東院區主要以提供亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區及偏鄉醫療等服務為主。

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