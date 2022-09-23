身體沒異狀 糞便有潛血竟已大腸癌二期

每年9月第三個周末是世界清潔日，彰化縣二林基督教醫院今天在一樓大廳舉辦闖關遊戲，二基大腸直腸科醫師許愷駿舉實例說明大腸癌是潛行無聲殺手，建議民眾落實廢棄物回收，並做好體內環保以遠離疾病。

二基發現醫院附近社區有些居民亂丟廢電池，恐嚴重染環境進而影響健康而不自知，今天舉辦「2022年世界地球日~關愛健康、守護地球」，衛教主題是大腸直腸癌。二林鎮公所清潔隊到場擺攤宣導回收廢電池，二基醫護設圖卡衛教遊戲闖關攤位，到醫院的民眾認識亂丟廢電池的危害性，從遊戲中獲知健康飲食預防大腸直腸癌，彰化縣政府社會處設攤說明國民年金，給偏鄉民眾「老有所養」的相關知識。

大腸直腸科醫師許愷駿表示，52歲陳姓患者很健康，某次健檢檢出糞便潛血陽性，轉介到大腸直腸外科門診，經大腸鏡檢查切片後確診為大腸癌，電腦斷層顯示沒遠端轉移，當下實施微創腹腔鏡手術切除大腸腫瘤，術後復原情況良好，幸運的是化驗腫瘤確認陳姓患者罹患第二期大腸癌，現在固定每三個月回診抽血監測癌症指數，並每年追蹤大腸鏡及電腦斷層。

許愷駿說，糞便潛血陰性不代表沒大腸癌，過去發生糞便潛血陰性但確診為大腸癌的個案，所以一旦出現排便習慣改變、糞便出現血絲或黏液、排便解不乾淨的感覺、不規則腹痛、腹部摸到不明腫塊、體重異常減輕和不明原因貧血等不適症狀，應立即到醫院檢查，目前政府提供50至70歲民眾每兩年一次糞便潛血免費檢查，民眾可把握健康權益。