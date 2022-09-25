地震來了不驚慌！網友家中的緊急避難包清單大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「地震避難包」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的地震避難包物品網路聲量排行。

台灣因位處於歐亞及菲律賓兩大板塊交界處，導致地震發生頻繁。尤其921地震國人的防災意識提升，政府也積極宣導，面對地震時的逃生SOP，以避免大型災害導致人員的傷亡以及財務上的損失。然而，面對無情的天災發生，我們可以預先準備什麼來增加地震時的生存率呢？

口味多元的「防災食物」是網友最愛 「手電筒」求救訊號很很實用

▲ 地震緊急避難包物品 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「地震避難包」的相關話題討論，可發現「食物」聲量居冠，網友表示「多放些營養口糧、巧克力這類維持基本熱量的食品」、「罐頭、糖果也是不錯的選擇」，提到選擇「可以放得久、不容易腐敗的食物」放在地震避難包中相當適合，除了大人的食物外，也有網友叮嚀「有嬰兒的家庭應準備奶粉、奶瓶」等寶寶所需的食物。

聲量第二名的「手電筒」也是重要的緊急備品，若在地震時因房屋倒塌而遭受困，等待救援的時刻便能派上用場，民眾分享「一定要準備一隻免電池手壓式手電筒」，更有專業網友表示「除了手電筒外，還可準備超輕量頭燈」，手電筒的光束除了在等待救援時可以作為緊急照明設備之外，更可用於發出求救信號以利搜救。

名列聲量第三名的「瓶裝水」，則是維持生命的必需品，也是消防署所列出緊急避難包清單中提及的必備物品，有人提到「我家每個避難包裡都會準備兩瓶礦泉水」、「車內與房間裡應該到處都要放礦泉水」，除了備好足夠份量的水之外，也有人選擇在不同空間都放上備用的礦泉水以備不時之需，以避免天災時斷電又斷水的困境。

天有不測風雲，雖然人類無法避免自然災害的發生，但我們能做的是，把避難包放在房內方便取得之處，事先做好可做的準備，給自己與家人多一份保障！

觀看原文→https://reurl.cc/ERNz9a

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》