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缺蛋狀況是否會持續？ 農委會：蛋量增加產銷整體平穩

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會說，第3季以後蛋雛種雞已陸續正常進口，目前產蛋雞隻數仍維持於3300萬隻以上，日產蛋量持續增加，雞蛋產銷整體平穩。本報資料照片
農委會說，第3季以後蛋雛種雞已陸續正常進口，目前產蛋雞隻數仍維持於3300萬隻以上，日產蛋量持續增加，雞蛋產銷整體平穩。本報資料照片

台灣今年缺蛋時間長，目前雖然不如年初吃緊，但生產仍屬於產量不足狀態，業界憂心，雖然天氣漸涼、產蛋率略升，但緊接著秋冬又進入禽流感旺季，加上蛋雞種源進口受阻、產蛋第一線老母雞偏多，依時程看，缺蛋恐怕會持續；農委會表示，會密切關注種源進口狀況。

農委會表示，為使雞蛋產銷資訊公開透明，農委會在官方網站建立雞蛋產銷資訊平台。今年上半年雖因種雞來源主要國產地歐美發生禽流感疫情，以及國際運輸影響物流，蛋雛種雞進口量較以往低，但透過產期調節及雞群管理，第3季以後蛋雛種雞已陸續正常進口，目前產蛋雞隻數仍維持於3300萬隻以上，日產蛋量持續增加，雞蛋產銷整體平穩。

農委會表示，近5年全年進口蛋雛種雞約20.1至26.2萬隻間，今年截至目前進口蛋雛種雞已達15.7萬隻，蛋雛種雞進口變動與各蛋種雞場種雞群更新排程週期有關，下半年因國際蛋雛雞貿易漸恢復正常，且多元進口來源，後續掌握預計進口數量8萬隻以上，今年整體進口量大致與歷年相近，不至於影響後續雞蛋生產穩定。

農委會說，雞蛋產銷資訊平台每週更新包括相關蛋雞生產資訊，包括產蛋雞隻數、入中雞數及淘汰隻數、換羽隻數等)；以及雞蛋供應量，包括雞蛋生產量、洗選雞蛋逐顆噴印的數量與原料蛋進貨量等資訊；會持續掌握雞蛋產銷動態及執行相關調節措施，以確保雞蛋產銷平穩。

雞蛋 農委會 禽流感

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