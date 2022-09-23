快訊

陳吉仲領百萬經費的研究計畫涉抄襲？農委會這樣回

影／國光客運司機疑為躲閃野犬 車頭撞稀爛破大洞

配合0+7上路 勞動部啟動觀光產業缺工專案協助

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

10月13日入境檢疫可望「0+7」（國人返台不用居格，自主檢康管理7天），同時取消旅行社禁團令，屆時旅遊、餐飲及交通運輸等觀光暨周邊產業人力需求也將增溫。勞動部勞動力發展署今表示，將啟動為期3個月觀光暨周邊產業缺工專案計畫，協助業者補實所需人力。

發展署表示，近期將會商交通部，結合各相關產業公(協)會團體服務網絡，掌握業界主要人力需求，提供就業媒合服務，包含針對觀光產業舉辦專屬的就業博覽會，邀集觀光暨周邊產業業者參與徵才;規畫辦理各式中小型徵才活動;發展署各分署並將成立單一窗口，以落實在地協助業者補實人才。歡迎有人力需求的業者主動聯繫。

發展署說，也將動員所屬各分署及結合地方政府能量，加強開發多元勞動力，包括大專校院、高中職相關科系畢業青年、職業工會會員、訓練課程參 (結)訓學員，並運用外展就業服務人員，加強開發婦女、中高齡者及高齡者、 原住民、新住民等潛在勞動力，並運用僱用獎助、職務再設計及訓用合一計畫等措施，釋出政府服務資源，增加觀光及周邊產業所需人力供給。

發展署強調，現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作等體力工作，未開放服務業引進移工，關於旅館等觀光產業是否開放移工的議題，建議應優先考量改善產業環境，合理調整徵才薪資條件。

發展署指出，110年公立就業服務機構受理觀光及周邊產業平均求才薪資約為2.9萬元，薪資3萬元以下的職缺佔比約61.67%。考量目前國人近6成從事服務業，而旅館房務、清潔等工作又 以婦女及中高齡者從業居多，仍建議業者以聘僱國人為優先。

薪資 移工

延伸閱讀

邊境開放在即 觀光業大老盼蔡總統正視這些問題

台北也有可愛鯊鯊床！限時7週入住「和逸飯店」忠孝、民生館人氣「大海套房」 再送獨家禮品

彰化「捕蜂大隊」拂曉突襲 洗蔥工廠查獲28名非法移工

不怕暴力升息 銀行精選十檔抗通膨優質配息基金

相關新聞

社會邁入多元 前谷歌台灣總經理：別再用學歷評斷個人

媒體今舉辦2022教育創新國際年會，聚焦培育有「幸福感」且有具備共好能力的下一代。前Google台灣董事總經理簡立峰表示...

郭婞淳許傑輝合拍失智症微電影 10大警訊及早就醫

衛福部推估2022年我國失智症人口已超過30萬人，超過9成是65歲以上長者。為響應2022年國際失智症月主題「認識失智症...

邊境鬆綁旅客來了 桃機預估今年客運量至少350萬

行政院昨日公布邊境鬆綁時程表，9月29日起雖維持「3+4」檢疫措施，但取消在機場港口執行唾液PCR檢測，改由發放2歲以上...

諾盧颱風生成雙颱共舞 氣象局：明天嚴防局部大雨

9月向來是常形成颱風的季節，今日接連有2颱風生成，首先是上午8時形成的輕度颱風塔拉斯，預測朝北往日本附近移動；接著下午2...

明年健保總額協商完成 政府應增加健康投資成各界共識

健保會今完成明年度全民健康保險醫療給付費用總額協商工作，依行政院日前核定112年度健保總額範圍為1.307至4.5%。健...

旅客注意！前首相安倍國葬期間 赴日航班將加強安檢

赴日旅客請注意！日本國土交通省航空局為因應前首相國葬期間之強化保安需求，請各國協助自2022年9月23日18時起至28日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。