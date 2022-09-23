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郭婞淳許傑輝合拍失智症微電影 10大警訊及早就醫

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署邀請許傑輝（左）、郭婞淳（右）拍攝失智友善微電影。 記者許政榆／攝影
國健署邀請許傑輝（左）、郭婞淳（右）拍攝失智友善微電影。 記者許政榆／攝影

衛福部推估2022年我國失智症人口已超過30萬人，超過9成是65歲以上長者。為響應2022年國際失智症月主題「認識失智症及阿茲海默症」，國健署邀請奧運金牌選手郭婞淳、資深藝人許傑輝，聯手逗趣演出微電影「憶哥健身篇」，促進國人瞭解失智症警訊及推廣失智友善。

許傑輝日前在「我的婆婆怎麼那麼可愛」飾演「鳳梨一哥」，此次微電影中，許傑輝則化身學生「憶哥」，跟著教練郭婞淳學運動，不過「憶哥」屢次數錯拍子、還把啞鈴放到冰箱中，都表現出失智症前兆，提醒民眾日常生活應注意，若有異常應及早帶家中長輩就醫。

藉由「做自己的健康金牌選手」失智友善微電影，鼓勵國人建立失智症的正確識能，傳達失智友善的四大方針：「十大警訊不輕忽」、「及早就醫不耽誤」、「認知理解不歧視」、「支持同在不孤獨」，一起營造失智友善的臺灣。

郭婞淳首次參與微電影拍攝，她表示奶奶年紀大主要由媽媽照顧，從旁看了能了解長期照顧的辛苦。許傑輝表示，失智症不一定是中年過後會發生，提醒民眾辨識自身或周遭親朋好友，是否出現「失智症十大警訊」。

●失智症10大警訊─若出現這些症狀，請及早就醫

．記憶力減退到影響生活

．計畫事情或解決問題有困難

．無法勝任原本熟悉的事務

．對時間地點感到混淆

．有困難理解視覺影像和空間之關係

．言語表達或書寫出現困難

．東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力

．判斷力變差或減弱

．從職場或社交活動中退出

．情緒和個性的改變

出現以上症狀，請至醫院神經內科或精神科門診檢查，也可撥打「失智症關懷專線」：0800-474-580

50歲以上失智者，透過各縣市長期照顧管理中心評估，符合失能等級者，可提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、輔具租借購買及居家無障礙環境改善、交通接送及喘息服務等，截至今年7月，共有678家A單位、7125處長照服務特約單位；而失智未失能者，也設置失智社區服務據點528處，及失智共同照護中心115處。

國健署截至今年8月，推動營造失智友善社區，全國民眾觸及推廣已達160萬人次，占總人口的7%，失智友善區已達86處、失智友善組織達1.27萬單位、招募失智友善天使達52.5萬人次。「做自己的健康金牌選手」失智友善微電影、代言人訪談花絮，預計9月24日至26日陸續推出，提醒民眾留心失智症警訊與及時診斷重要性。熱心公益與捐助活動的郭婞淳，特別捐款予社團法人台灣失智症協會，希望拋磚引玉，讓國人更關注瞭解失智者與其照顧者的處境。

國健署今舉辦「做自己的健康金牌選手」失智友善微電影發表記者會。記者許政榆／攝影
國健署今舉辦「做自己的健康金牌選手」失智友善微電影發表記者會。記者許政榆／攝影
國健署邀請許傑輝（左）、郭婞淳（右）拍攝失智友善微電影。圖／翻攝Youtube
國健署邀請許傑輝（左）、郭婞淳（右）拍攝失智友善微電影。圖／翻攝Youtube
●失智症10大警訊：若出現這些症狀，請及早就醫。圖／國健署提供
●失智症10大警訊：若出現這些症狀，請及早就醫。圖／國健署提供

失智症 微電影 金牌

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