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社會邁入多元 前谷歌台灣總經理：別再用學歷評斷個人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前Google台灣董事總經理簡立峰（中）表示，台灣在製造業的時代會解決問題的人很多，如今則要培養「製造問題」有創造力的人才。圖／親子天下提供
前Google台灣董事總經理簡立峰（中）表示，台灣在製造業的時代會解決問題的人很多，如今則要培養「製造問題」有創造力的人才。圖／親子天下提供

媒體今舉辦2022教育創新國際年會，聚焦培育有「幸福感」且有具備共好能力的下一代。前Google台灣董事總經理簡立峰表示，台灣在製造業的時代會解決問題的人很多，如今則要培養「製造問題」有創造力的人才，台灣也應學習看待多元文化，欣賞他人的歷來經驗，而非以畢業學校評斷個人。

親子天下今舉行2022教育創新國際年會，疫情之下幸福感（Well-being）已成為聯合國、OECD到各國學校最關注的關鍵字，台灣正面臨少子化危機，年會聚焦於培養出能追求幸福感、有共好能力的下一代，並邀請逾30位教育界人士分享創建。

前Google台灣董事總經理簡立峰表示，少子化下人人都是寶、一個都不能少，每個人在社會上扮演的角色，跟你想像的不一樣；未來社會需要創意型的人才，也同樣需要師傅級的技職人才。

簡立峰建議父母和師長，放下過多的焦慮並接受少子化，少子化會讓工作職缺比人多，「這對孩子們來說反而是空前好的機會。」

簡立峰說，台灣在製造業時代會解題的人才很多，但未來需要培養孩子自己出題目，當一個製造問題的人才，「我在Google找到很多工程師，但是找不到創造產品的產品經理，也許我們未來需要更多『製造問題』的人才。」

簡立峰也批判台灣的學歷文化，所有履歷表第一行都是先看學歷，但社會價值從單一到多元的解放過程，更需要學習如何看待多元化，欣賞別人做過哪些事，而不是優先以「哪所學校畢業」評價一個人。

前清華大學校長賀陳弘則指出，大學考招方式改變也正代表社會從一元走向多元，其中雖然產生很多不安和拉扯，但從師資、教材到評量都應走向多元，在於社會需要不一樣人才，目前還有太多工作尚未被開發，家長不用急著指導、預測自己的孩子，要相信天生我才必有用，每個孩子都一定能有所用。

教育部國教署署長彭富源也表示，無論新課綱還是其他教育政策設計，都希望以孩子為主體，為孩子的幸福而教、為幸福而學。要達到這個目標教育系統不能獨立完成，懇切社會上有影響力的人一起為幸福而教，也帶給孩子為幸福而學。

少子化

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