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邊境鬆綁旅客來了 桃機預估今年客運量至少350萬

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
桃機8月單月客運量突破48萬人次，為過去7個月平均值的3倍多，示意圖。記者黃仲明／攝影
桃機8月單月客運量突破48萬人次，為過去7個月平均值的3倍多，示意圖。記者黃仲明／攝影

行政院昨日公布邊境鬆綁時程表，9月29日起雖維持「3+4」檢疫措施，但取消在機場港口執行唾液PCR檢測，改由發放2歲以上旅客4劑家用快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測；入境前14日有疑似新冠肺炎症狀的旅客，需主動於「入境檢疫系統」申報，並於入境時由檢疫人員評估，配合於國際港埠或後送醫院採檢。機場公司目前保守估計今年出入境及轉機的客運量能達至少350萬人次，若之後順利開放，入境上限人次再往上調整有機會到450萬。

桃園機場公司副總理李俊德說，29日放寬機場免唾液PCR流程預計會減少旅客入境等候的時間，會在入境大廳做好引導指示，也會有人隨時在現場監控跟引導。

外界擔憂入境人數漸增，防疫車隊量能是否會吃緊？李俊德則說，目前防疫車隊約有近1500輛，也會針對留學生、移工等集中搭乘來改善效率，目前也在招攬計程車駕駛支援。

根據指揮中心規劃，最快10月13日起入境免隔離，若身體無症狀也可以直接搭乘大眾交通工具，屆時就會回到接近疫情前的出入境型態。李俊德表示，防疫車隊不會全撤掉，會保留一些量能給入境時出現症狀的旅客，但比例還不確定，會再跟指揮中心北區管制中心協調。

李俊德說，目前保守估計今年出入境及轉機的客運量能達至少350萬人次，若之後順利開放，入境上限人次再往上調整有機會到450萬。

根據桃園國際機場今1至8月份營運統計數據，隨著各國邊境管制逐步放寬，客運量為157萬401人次，較去年同期增加158%，成長顯著；航機起降7萬5,642架次，較去年同期增加11.39%；貨運量則因航空貨運需求趨緩，1至8月貨運量為174萬6,999公噸，較去年同期減少5.3%。

在8月22日中央流行疫情指揮中心宣布放寬入境限制上限為5萬人次後，桃機8月單月客運量更突破48萬人次，為過去7個月平均值的3倍多，更是自2020年4月以來的單月最高紀錄。

依據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）所發布之預測，國際旅客量可望於2024年恢復疫情前水準。目前國際各地區復甦情勢各異，相較於歐美航線復甦較快，亞太地區受各國邊境開放程度差異以及中國清零政策影響，航網尚未恢復常態。

根據ACI最新統計，2022年1至5月全球國際客運已恢復至2019年同期之53.4%，但亞太地區僅為14.5%。以亞太地區主要國際機場1至7月客運表現來看，樟宜機場復甦程度達到33.5%為最高，曼谷機場20.8%次之，桃園機場則為3.9%。

未來入境免隔離，但防疫車隊不會全撤掉，會保留一些量能給入境時出現症狀的旅客。記者季相儒／攝影
未來入境免隔離，但防疫車隊不會全撤掉，會保留一些量能給入境時出現症狀的旅客。記者季相儒／攝影

桃園機場 疫情

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