明年健保總額協商完成 政府應增加健康投資成各界共識

健保會今完成明年度全民健康保險醫療給付費用總額協商工作，依行政院日前核定112年度健保總額範圍為1.307至4.5%。健保會表示，保險付費者委員與各總額部門醫界代表歷經12小時協商，於牙醫、中醫門診總額及其他預算獲得共識，至於醫院及西醫基層總額因雙方認知仍有落差，最終以兩案併陳送衛福部長薛瑞元決定。其中付費者代表方案整體總額成長率為2.8%、約8324億元、醫界代表成長率為4.2%、約8437億元，均較今年8095億元增加約200至300億元。

參與健保會議的付費者代表、台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，今天會議於上午9時30分開始，並約於11時30分結束，因前天已完成多項討論，今天討論沒有其他爭議的點，過程順利提早結束。明年健保總額最終仍須由衛福部長薛瑞元拍板定案。

吳鴻來說，今年底還會討論健保費率是否調漲問題，部分負擔也會上路，但不巧明年遇上2024總統大選年，薛瑞元已說費率有可能不調漲，即便費率再漲，也沒有太多空間，將會遇到健保法規定的6%上限，勢必要透過修健保法解決。

新光醫院副院長洪子仁說，醫界希望健保總額成長率應為5%以上，但這次已有4.5%的上限，不過以往付費者代表所提健保總額成長率均偏低，但這次於醫院總額提案為3.269%，代表付費者也願意提高總額成長率，凸顯增加健康投資預算的重要性，如此才能確保醫療服務及品質，並延長平均餘命及勞動力，對提升經濟繁榮有正向的幫助，因此增加健康投資是有其效益。

洪子仁說，健保總額提升可以加速引入新藥、醫療新科技，且新藥快速進入國內，藥廠也會多聘雇工作人員，讓藥界蓬勃發展，有著提升就業率，且近10年來，國內對健康產業投資不足，僅占國民生產毛額（GDP）6.7%，許多鄰近國家在健康醫療方面展占比為8至9％，均已超過台灣，現在必須增加健保總額成長率，呼籲明年仍應提高費率，讓台灣醫療水平迎頭趕上其他國家。

至於部分負擔年底上路，是否可以挹注健保財務？吳鴻來說，各界對此仍有疑慮，既然新制即將上路，仍應於上路後遲需監測、觀察，若影響弱勢族群就醫情形應盡速調整。

洪子仁說，部分負擔僅是展現使用者付費的精神，對於挹注健保總額、財務是杯水車薪，因此不是解決健保財務的主要措施。因此政府應思考透過修健保法，讓健保總額來源不是只有提升健保費率、增加保費收入，而應編列相關預算稅收，挹注健保財務投資健康，才能與其他國家競爭。

隨著健保財務吃緊，外界質疑，政府多年未負擔健保總經費法定下限36%。吳鴻來說，今年主計處已有撥錢挹注，預計明年還會挹注，但金額仍十分少，若健保安全準備金要符合最低一個月水準，健保保費是一定要漲的，但隨著台灣步入高齡化及少子化社會，用健保人的愈來愈多，但繳交保費的人卻愈來愈少，健保未來要走向那個方向，大家必須要多家思考。

吳鴻來指出，未來醫療方向應重視於疾病前端進行預防醫學，如國內洗腎、糖尿病、代謝症候群等患者多，就應從慢性腎病、糖尿病、代謝症候群防治計畫等，以降低民眾罹病治療的健保支出，減少健保財務壓力。