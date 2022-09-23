明年醫院及西醫基層健保總額無共識 最終由薛瑞元定案

健保會今完成明年度全民健康保險醫療給付費用總額協商工作，依行政院日前核定112年度健保總額範圍為1.307至4.5%。

健保會表示，保險付費者委員與各總額部門醫界代表歷經12小時協商，於牙醫、中醫門診總額及其他預算獲得共識，至於醫院及西醫基層總額因雙方認知仍有落差，最終以兩案併陳送衛福部長薛瑞元決定。

其中付費者代表方案整體總額成長率為2.8%、約8324億元、醫界代表成長率為4.2%、約8437億元，均較今年8095億元增加約200至300億元。

健保會執行秘書周淑婉說，健保總額協商完成後，將於10月28日讚健保會完成核定後，11月送至衛福部，最後交由衛福部長薛瑞元決定。依行政院日前通過112年度健保總額範圍上限為4.5%計算，明年底安全準備金僅剩0.98個月，因此付費者、醫界代表兩整體總額成長率為版本，還需試算明年底安全準備金額。

周淑婉說，付費者方面雖有感健保財務困難，但為引進新醫療科技仍增加編列「新醫療科技」32.74億元及「藥品及特材給付規定改變」12.83億元預算，減少民眾自費負擔。

此外，周淑婉說，於支持衛福部「健保總額中長期改革計畫」政策，編列「住院整合照護試辦計畫」6億元及「代謝症候群防治計畫」6.16億元經費，以擴大照護對象，另同意新增「癌症治療品質改善計畫」5.17億元及「慢性傳染病照護品質計畫」2億元共2項計畫，加強癌症篩檢疑似陽性個案追蹤治療，及提升結核病及愛滋病毒感染者早期診斷及追蹤治療。

周淑婉說，醫院代表考量目前健保財務收支失衡，建議將經費挹注於調整支付不足部分，穩住恆常醫療服務。西醫基層代表則提出數項支付標準調整項目，希望提升支付反映成本。此外，兩部門都建議增編長新冠確診者後遺症照護的相關預算，醫院方面盼增加9.9億元、西醫基層為增加5億元預算。

付費者委員一致肯定醫界在新冠疫情期間照護民眾健康辛勞，但對於醫界提出長新冠確診者後遺症照護的相關預算，建議併入「慢性傳染病照護品質計畫」處理，持續監測其醫療利用情形。

此外，考量腹膜透析可提升病人生活品質，雖然使用人數占率逐年降低，乃希望透過專案計畫之推動，將新增預算優先用於鼓勵加強推動腹膜透析與提升照護品質的院所。因雙方仍有各自看法，最後將以兩案併陳送衛福部決定。

付費者與醫界代表雙方於罕見疾病及血友病、愛滋病治療藥費、加強偏鄉醫療照護等均有編列經費，以持續照顧弱勢族群，其中於罕見疾病及血友病預算，付費者代表希望增加11.4億元，但醫界認為目前經費足夠，不願再增加預算，因雙方對有限健保資源運用及經費編列仍有相當落差，最終以兩案併陳送衛福部決定。

周淑婉指出，就有共識部分，牙醫門診總額總計增加14.898億元，希望提升國人自然牙保存，減少國人無牙率，其中12.083億元主要用途，包括導入超音波根管沖洗新醫療技術、將特定牙周保存治療服務對象擴及全口總齒數1至3顆病人，並提供齲齒經驗的高風險患者，如糖尿病等塗氟處置。

中醫門診總額總計增加14.05億元，其中7.979億元用於多重慢性疾病病人中醫整合醫療照護、提供中醫針灸及傷科合併照護給付、中醫特定疾病加強照護對象擴大納入腦血管疾病後遺症病人。

其他預算則於配合政策推動，加強居家醫療照護與精神疾病社區復健治療、擴大辦理急性後期照護計畫、提升院所智慧化資訊機制及鼓勵增加檢驗、檢查資料上傳項目皆持續增編經費。

另於其他預算方面，受到C肝患者近半數已治癒完成，C肝新藥預備金減少13億元，而無預警災害預備金也減少2億元。

周淑婉說，近年來健保財務壓力沉重，加上新冠疫情影響，國內整體民生經濟尚未復甦，在民眾付費能力有限下，本次總額協商，健保會委員須在健保收支衡平，且顧及民眾醫療需求的前提下，通盤考量有限健保資源配置，將錢用在刀口上，因此協商困難度相當大。

周淑婉說，但由於健保會事前已召開多場會前會多方溝通，協商雙方均已充分了解各自的主張，所以能順利在前天晚上9點半就完成協商，相較於過去協商至凌晨，今年堪稱最有議事效率的一年。