整理包／日本我來了！現在能飛哪些城市？還有廉航能搶便宜機票嗎？

日本終於敞開國門，宣布自10月11日起開放國際旅客自由行，熱愛前往日本旅遊的國人，也總算能在睽違2年多後再次輕鬆入境。相較於2年多前的選擇眾多，如今從台灣飛往日本的航點還在逐步復甦中，《聯合新聞網》整理目前各家航空公司直飛的日本航點，提供近期有計畫購買機票的網友們參考。由於各家航空公司仍在陸續增班中，規劃旅程前建議再上官網查詢或洽詢旅行社。

✈ 平價／廉價航空

疫情之前，拜低成本航空興起，許多人飛日本像走自家後花園般頻繁，搶購超低價機票也是家常便飯。2年半過去，目前能從台灣飛往日本的只剩下台灣虎航、樂桃與酷航三家，其中以今（6）日推出第三波促銷的台灣虎航最為積極，10月底開始的冬季航班，已開出多達17條航線，令另外兩家難以望其項背。

低成本航空飛日航線一覽

低成本航空直飛日本航線。

爆買必加！託運行李費用

台灣虎航：15公斤750元、20公斤850元、25公斤1050元、30公斤1350元、35公斤1650元、40公斤2000元。

樂桃：台灣出發每件900元，日本出發每件3300日圓。

酷航（初次訂位時購買）：20公斤770元、25公斤880元、30公斤1055元、35公斤1275元、40公斤1495元。

✈ 傳統航空

在疫情期間靠著載貨維持營運的傳統航空，在各國紛紛放寬邊境管制後終於要迎接悶壞的遊客。目前有直飛日本航線的包括3家國籍航空和2家外籍航空，其中國籍航空都在11月起大幅增加航班，而一開航就遇到疫情的星宇，也積極開出5個航點，至於外籍航空預期也會在11月之後陸續恢復航點。

傳統航空飛日航線一覽

傳統航空直飛日本航線。

爆買必知！託運行李費用

（以經濟艙最低價艙等為主）

1件23公斤：中華航空、長榮航空、星宇航空

2件23公斤：日本航空、全日空

航空公司搶客新利器

中華航空

台灣首架寶可夢彩繪機「皮卡丘彩繪機 CI」亮相，11 隻寶可夢躍上機身，10月2日起執飛台北松山-東京羽田航班。

旅客從報到即可感受寶可夢的陪伴，包括專屬登機證及行李名牌，置身客艙及用餐時，可以看到枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋及綜合果豆等，空服員也將身著飛翔皮卡丘的圍裙服務。影視系統並精選10部寶可夢動畫，讓旅客在搭機時洋溢被寶可夢包圍的幸福感。

華航也與The Pokémon Company合作開發周邊商品，明年第一季前將陸續推出華航「皮卡丘彩繪機 CI」模型機、綜合果豆禮盒、旅行托特包與機上空服圍裙等四樣系列商品。

│ 華航「皮卡丘彩繪機CI」專屬網頁 │

華航皮卡丘彩繪機亮相，機身上共有11隻寶可夢。 聯合報系資料照／記者盧逸峰攝影

長榮航空

長榮推出機上餐點加價購，針對由台北出發前往美、加、歐、澳的直飛航班，提供豪華經濟艙及經濟艙旅客專屬的「加值精選餐」服務，旅客可於航班起飛前21天至24小時，以台幣800元將原本的機上餐點換購皇璽桂冠艙等級美饌，包括由國際廚界教父黃清標設計中式的「譚府宴」，及長榮空廚主廚團隊設計西式的「新纖肉特色餐」套餐。每航班限量供應豪華經濟艙8套、經濟艙12套，犒賞長程飛行途中的自己。

除了「加值精選餐」之外，另邀請以台菜料理聞名的欣葉國際餐飲，為10月至12月期間搭乘台北飛往美、加、大陸及日本飛往台北部分航線豪華經濟艙或經濟艙的旅客，設計全新料理「欣葉三杯Q彈腿庫」，讓旅客享受到滋滋噴香的台式美味。

長榮航空自10月起推出「加值精選餐」，台北直飛美、加、歐、澳航班豪華經濟艙、經濟艙的旅客，可於指定時間內登入長榮航空官網加價換購，圖為譚府宴套餐。 圖／長榮航空提供

星宇航空

星宇打造全新機上精品服務，邀請來自台南Bar Home及Bar TCRC的主理人黃奕翔，以台灣在地素材研發出五款別具特色的機上調酒，包括台灣的琴酒、VDS胡蘿蔔汁、碧螺春茶及各式各樣的烈酒香料，讓旅客搭機時也能享受如酒吧直送機上的特調服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星宇也再度與台南咖啡潮牌「一街咖啡」合作，由主理人郭柏佐團隊操刀設計咖啡豆，除了原本全航線經濟艙的中深焙「宏都拉斯和巴布亞新幾內亞」，A330neo商務艙則供應來自「中南美洲的水洗與日曬」。此外，機上甜點蜷尾家也於航程3.5小時以上之航線推出全新口味「紅烏龍焦糖脆脆」。