肥料私自分裝販售 觸法最重罰25萬

休閒植栽風氣興起，小包裝肥料市場隨之成長，部分賣家嗅出商機，販售私自分裝、混裝小包肥料。農糧署提醒，這類行為已觸犯法規，最重可處新台幣25萬元以下罰鍰。

農糧署南區分署今天發布新聞稿表示，今年以來各類肥料管理法違法案件檢舉及裁罰案件數量均上升，顯示多數賣家對於現行肥料管理規定仍不清楚。

南區分署指出，販售私自分裝肥料違反肥料管理法第17條「販賣或意圖販賣而陳列、貯藏之肥料，不得拆封、分裝、摻雜、稀釋或塗改肥料標示」，可處以5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

南區分署強調，若肥料是經由網路販售，則商品頁面應清楚標示肥料登記證字號、品目及登記成分，並不得對於肥料效果有虛偽、誇張及其他不正當宣傳，否則也將可依法另行裁處；呼籲民眾應先了解相關規定，以免遭罰。