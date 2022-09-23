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諾盧颱風生成雙颱共舞 氣象局：明天嚴防局部大雨
9月向來是常形成颱風的季節，今日接連有2颱風生成，首先是上午8時形成的輕度颱風塔拉斯，預測朝北往日本附近移動；接著下午2時原位於呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓，發展為今年第16號颱風諾盧，預測朝西往菲律賓附近移動，雖然太平洋形成雙颱共舞的局面，但氣象局預估皆對台灣無直接影響。
氣象局說，今日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，今晚起至明日東北風影響，基隆北海岸及大台北地區將轉為有雨的天氣，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
氣象局特別提醒，明日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。且今日下午起至明日台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。
氣象局下午3時25分發布高雄市、屏東縣、恆春半島大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
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