自謙《茶金》是生涯最巔峰！郭子乾：人生要跟著感覺走，想太多什麼都不能做了

從《全民大悶鍋》的模仿諧星到《茶金》的張福吉，郭子乾正走出一條屬於他的表演之道。

無論是《全民大悶鍋》裡那生動講解股市分析的張國志，還是詮釋余添、郭掏、郭台名、柯蚊哲、韓國魚等媒體人或政治人物入木三分的表演方式，在郭子乾的模仿生涯裡，觀眾幾乎隨時能信手捻來他那些最具代表性的角色，誇張的表情和豐富的肢體語言，總是能逗得眾人哈哈大笑。

1988年從華視《連環泡》幕後製作團隊出身的他，靠著強大的學習力和積極進取的態度，雖然常遭王偉忠的嚴格苛求和惕勵，但他仍然努力把握每一次的演出機會，曾在李國修創立之屏風表演班訓練的經驗，更成了他日後喜劇表演的基礎。

這些年來，郭子乾不只在影視節目發光發熱，各大商演、舞台劇、電視劇的出色表現，皆見證他深厚的底子和功力。

他還將在即將登場的《仁愛路六號》舞台劇裡，發揮一貫的模仿精髓，從小員工的工作日常，見證國父紀念館經歷過的風華歲月，不只幽默逗趣，還充滿懷舊的情感。

《茶金》演出個人戲劇巔峰 郭子乾笑稱未來不會有機會

如今，58歲、事業愈來愈飛黃騰達的郭子乾，演出了一部他自稱為「這輩子不會再有機會、一定是人生巔峰代表作」的戲劇作品《茶金》，他笑稱，「我都這麼老了，未來還要有男主角、而且是戲份這麼多的角色真的不太可能。」

在第57屆金鐘獎裡，郭子乾以張福吉一角，入圍戲劇節目男主角獎──飾演茶葉大王的他，是全台最大茶葉出口商日光公司董事長、茶金時代的開創者，他除了為這部戲苦練客家話，入木三分的精神和完全看不出是郭子乾的完美表現，更讓人有著耳目一新的震撼。

郭子乾透露，其實一開始，他覺得自己是沒有機會演出這個角色的，「我最初和導演見面時，就覺得因為語言和檔期太緊湊的關係，自己應該沒辦法勝任，我還推薦了10幾個年齡和我相仿的演員朋友們，讓導演來選擇。」

後來，等了幾個月，他覺得沒消息、應該就沒有要演出了，還排了許多其他的工作，但想不到輾轉回來，導演依然想要郭子乾來領銜這個角色，「那時候我就想，人生隨遇而安，既然轉了幾次還是需要我來演，那就盡力來承擔。」

在《茶金》竭盡全力 努力付出就不怕他人閒話

郭子乾分享，那個時候，他幾乎是整個劇裡面最後一個確定的角色，當時8月要開拍，但他6月才確定接演，他盡可能地把活動、舞台劇、錄影等通告排開，集中空出4個半月全力拍戲──真正無法延期的，就一邊拍再一邊從事其他工作，最極致時，是同時有三個舞台劇在演出，他還接了廣告。

「我其實一直以來的工作態度，就是不太會去想什麼累不累的問題，雖然辛苦、工時非常緊繃，但以前也是這樣苦過來的，所以現在甘之如飴。」

他分享，在《茶金》的收穫，是他以前從來沒有體會到的，包含整個製作單位的用心、劇組的規模都是前所未見，所有工作人員、演員的向心力，真的是可以感受到一個劇要成功，背後的付出有多麼關鍵。

雖然在演出時，依稀會有觀眾說他的客語很不標準，「我謝謝大家的指教，因為只要凡事盡力了，就不怕別人講，客語我是非常努力學，一字一句的背起來。」

從小燃起表演慾 讓模仿從生活蛻變

一直以來，郭子乾就是個豁達、開朗的人，面對工作時也幾乎不把壓力放在心上，「我常想，你都敢邀請我來了，我又還有什麼好擔心的？因為如果人生每件事情都要想那麼多，什麼案子都不能接了，只要凡事都照著自己的感覺走，跟著要處理的事情一起成長就對了。」

郭子乾說，他最一開始的表演慾，大概是國三那年展現的，那時候有個老師鄉音很重，他就經常在老師下課後，上台對著同學模仿老師的語調，結果沒想到受到同學熱烈歡迎，漸漸燃起他對表演的渴望。

「我從小就很喜歡觀察人、注意對方的特色，如果那個人沒有特色，就會抓出特徵來放大，就算被模仿的本尊可能本人沒有非常鮮明，那自己就要找出關鍵的點，讓觀眾知道你在模仿他。」

於是，無論是平常日常生活中的觀察，還是在電視上看到哪位當紅的政治人物，郭子乾馬上都會抓出其中的特點，隨時在自己的記憶裡吸收、內化，「從小，我就發現逗同學笑是件很開心的事，這也讓我以諧星的身分自詡，要用幽默、詼諧的方式去看待每一件事情。」

人生就是該隨時做好準備 等待機會到來

這一路走來，雖然曾經遇過不少瓶頸，也曾有一個月僅有一個通告的慘澹日子，但郭子乾表示，他並沒有挫折、也沒有想過要轉行，雖然那時候的邀約大多是跑跑龍套、只有一點點橋段的角色，但只要做好準備、等待機會到來，一定有被看見的可能。

他分享，2003年，因為《2100全民亂講》而獲得第38屆金鐘獎娛樂綜藝節目主持人獎時，幾乎是他人生最感動的瞬間之一。

郭子乾說，他對自己未來的期許，就是能繼續表演，任何表演都好，只要有機會都會努力把握，「演藝圈，就是個你想怎麼樣就不怎麼樣，但你不想怎麼樣，卻偏偏一直給你怎麼樣的地方；走一步算一步，很多人有一天紅了，就突然紅得莫名其妙，演藝圈沒有道理的，一切都是機運。」

（本文出自2022.9.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）