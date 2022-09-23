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新北影響力系列／黃偉翔以自媒體力量 創造技能價值

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
黃偉翔（左）成立非營利組織Skills for U，以高職老師為種子，積極推動技能和社會對話。圖／主辦單位提供
黃偉翔（左）成立非營利組織Skills for U，以高職老師為種子，積極推動技能和社會對話。圖／主辦單位提供

「我覺得每個人都會想做一件事，就是去幫助曾經的自己。」Skills for U 國際技能發展協會執行長黃偉翔談到影響力的主張，是能做到雪中送炭，以實際行動幫助需要被幫助者，並且能真的幫助到他們。

黃偉翔成立非營利組織Skills for U，以高職老師為種子，積極推動技能和社會對話。他指出，最核心其實是學生被教了什麼，以及過程中怎麼帶領學生去認識世界。他相信技職教育是發展社會創新與永續的關鍵群體，號召技職人用行動改變社會，呈現技能多元價值，達到讓技能涵容社會洞察力，技職人成為社會創新強大力量之願景。

「技能，不該只是賺錢，也能伸出援手為社會解決問題」，黃偉翔為翻轉技職印象注入理想，讓工具人變解題人，用技能向社會對話。曾獲選WorldSkills世界12大技能新創家、《天下雜誌》新世代領袖、關鍵評論網未來大人物、DIAGEO KEEP WALKING FUND、《NPOst》年會公益行動家等獎項肯定。

2020年起，Skills for U 與新北市政府、新北市教育局合作，協助高職教師規劃課程，期透過豐富多元課程設計，提升學子技能，在多元領域專職中，串起地方文化、觀光、環境等優化改善。

新北高工校長林清南說，事實上學校不論在人文，或是在社會企業責任，亦或所謂的Skills for U，跟企業界社會的一個溝通，已經擺脫只是務實自用而已，而是與新課綱自發互動共好，且特別強調核心素養，有非常直接的連結。

素有技能奧運之稱的「國際技能競賽（WorldSkills Competition）」2017年在阿布達比登場，黃偉翔以獨立記者身分，募得10萬元後從台飛抵賽場進行採訪。他記得當時容納百人的記者室裡，僅有他一名台灣媒體，黃偉翔說，這才知道原來這麼多年以來，應該是有最高聲量的場合，卻沒有台灣媒體。

2019年他發起「台灣之光・帥翻全世界」技能奧運採訪募款計畫，總計募得120多萬元經費，集結6人拍攝團隊遠赴俄羅斯喀山，拍攝國際技能競賽。黃偉翔指出，他們在現場把文字、照片和影像發給台灣媒體報導新聞，並且進行線上串連，創造兩千萬聲量。

在鏡頭前記錄國手辛酸血淚，鏡頭後的團隊克服種種困難，2019年世界技能大賽報導成功引起國人關注，黃偉翔持續發文進而促成兵役法修改。他表示，當時兵役法第17條定義之體育國家代表隊，經修法後改為只要是代表國家，經政府核可之隊伍皆可當國家代表隊，除了助益國手外，也幫到電競選手等不同領域的專家。

黃偉翔以自媒體力量，一路走來面對複雜權力結構，仍致力讓技能與社會對話，回饋社會、創造社會共好，分享技能的多元價值。過程中面對生活入不敷出，及獨立記者被忽視的挫折，當他的觀點被認同，紛紛榮獲各界表揚時，黃偉翔最在意的是身邊的母親。

「十大傑出青年的頒獎典禮，要上台受獎，現場有許多貴賓，我媽就坐在某一方默默以行動支持我」。黃偉翔說，盡管活動場面很大，但是他的視力突然變得很好，因為連媽媽臉上的表情包含皺紋都看得到。

那時他在台上講得獎感言，母親邊聽邊哭，他覺得媽媽的眼淚不是因為得獎，而是看見孩子從原本想做一些事，最後真正突破及實踐，這些可能連很多大人一開始認為不可能的事，兒子卻真的做到而感動落淚。

黃偉翔認為影響力是能做到雪中送炭，以實際行動幫助需要被幫助者，並且能真的幫助到他們。圖／主辦單位提供
黃偉翔認為影響力是能做到雪中送炭，以實際行動幫助需要被幫助者，並且能真的幫助到他們。圖／主辦單位提供

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