北醫質子中心啟用 推動「精準醫療」治療癌症

台北醫學大學醫療體系今舉辦蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式；台北醫學大學說，蔡萬才癌症大樓匯聚北醫體系癌症醫療及研究量能，結合全台首座超導型質子機的精準治療，全面提升北醫體系的醫療水準，以全方位的癌症治療服務，邁向癌症醫療的國際重鎮。

台北醫學大學說，長期關注生技醫療發展的鑽石生技投資有限公司捐2億元興建癌症大樓。並以富邦金控董事長蔡明興與富邦集團董事長蔡明忠之父名諱，命名「蔡萬才癌症大樓」。

蔡明興表示，北醫大成立逾60年，以「醫學教育為本，生醫臨床為用」，培育許多優秀的醫事人員。台灣的癌症醫療環境與資源需要企業與各界投注更多能量，期盼癌症大樓能扮演癌症醫療與研究的重要據點，成為病友生命中的一盞明燈。也非常感謝北醫以父親之名，命名「蔡萬才癌症大樓」，我們更將傳承發揚他的精神，持續積極回饋社會，創造共好。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，在各界的協助下，蔡萬才癌症大樓及北醫質子中心從無到有，一路走來相當不易，由衷感謝鑽石生技基金大力支持台灣生技與癌症治療發展，他期許，此兩項重要建設將全面提升北醫體系的癌症醫療水準，邁向國際一流的全方位癌症治療中心，讓北醫體系成為癌症治療的新典範。

台北醫學大學校長林建煌指出，北醫大是肩負醫學教育、生醫臨床及社會責任的創新型大學，蔡萬才癌症大樓是北醫體系在癌症治療、研究與臨床試驗的重要基石，而發展質子治療更是完備頂尖醫療技術的關鍵一步，未來將整合北醫體系的資源，將癌症醫療的能量極大化，傳承北醫大的使命與責任，守護國人健康。

台北醫學大學說，蔡萬才癌症大樓於硬體方面設有兒癌專用門診、門診化療區及親子候診空間，童趣活潑的設計減緩兒癌病人的焦慮與不適；軟體方面，集結北醫體系兒童腫瘤專科醫師、兒童心理師、兒童復健師及兒童個案管理師等團隊，提供癌童治療策略。