亞大附醫副院長林志隆罕病脊髓空洞症研究報告 獲國際期刊刊登

亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科主任林志隆以20年來治療罕病脊髓空洞症個案與國際研究相較，發現國人從出現症狀到確診歷時逾5年，但手術後併發症遠低於國外，顯見台灣醫療達國際水準，這項研究已獲刊登在國際期刊「亞洲外科雜誌」(Asian Journal of Surgery)，他希望藉由首份台灣本土案例研究，喚起國人盡早發現就醫，可大幅提升預後、改善生活品質。

林志隆說明，脊髓空洞症病包括發育異常、脊髓外傷、脊髓神經膠質細胞瘤、脊椎側彎、感染等，因脊髓內積水壓迫神經，引起感覺異常、大小便失禁、頭痛、脖子痛，甚至有肢體無力等症狀，且會逐漸加重，嚴重者會終生癱瘓，發生率約為10萬分之2到4，屬於極為罕見疾病。

林志隆說，患者初期以疼痛、痠麻表現，易被視為退化性疾病，隨著病情加重四處求診，除身體痛苦，心理壓力、家人負擔增加。他在2002年時首次接觸到脊髓空洞症患者，這名患者因車禍胸椎骨折，導致下半身癱瘓，20多年後，手部逐漸無力，檢查發現影像異常，但當時仍不清楚該病原貌，於是將影像資料傳到國外學者請益，「沒想到就這樣打開黑盒子」。

林志隆指出，患者初期多半手術引流脊椎積水，但風險高、後遺症嚴重，他經鑽研後發明「空洞─第四腦室」引流手術，2006年發表刊登國際期刊，成為國際共用的標準術式之一。20年來，他累積逾200個案例，今年將治療及70例手術個案比對分析，建立台灣本土首份脊髓空洞症研究報告，更是東南亞第一篇針對臨床特徵及手術預後的文章。

林志隆說，論文研究重點有三，首先是國內患者後天外傷致病比例高達83%，明顯比國外高，其次是國內患者從出現症狀到確診長達5年以上，較國外平均約210天相較，國人忍受疼痛的時間大幅延長，造成生理及心理壓力更大。