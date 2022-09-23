苗栗客家歌謠及採茶戲成果匯演 明後2天在中正堂登場

苗栗縣文化觀光局24、25日將在中正堂舉辦今年客家歌謠及採茶戲推廣計畫成果匯演，全縣21個參與客家歌謠班、採茶戲班的社區團體將聯合演出，縣府歡迎民眾踴躍前往聆賞，感受一場客家文化盛宴。

文觀局長林彥甫表示，為讓日漸式微的傳統客家歌謠及採茶戲再現風潮，苗栗縣持續推廣客家歌謠及採茶戲推廣計畫，並爭取客家委員會補助辦理匯演，獲得各社區發展協會、社團熱烈回響，今年共有18班客家歌謠班及3班採茶戲班，期望藉此計畫使客家文化往下扎根、持續展現風華。