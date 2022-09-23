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苗栗客家歌謠及採茶戲成果匯演 明後2天在中正堂登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣持續推廣客家歌謠及採茶戲，24、25日將在中正堂辦理成果匯演。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣持續推廣客家歌謠及採茶戲，24、25日將在中正堂辦理成果匯演。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局24、25日將在中正堂舉辦今年客家歌謠及採茶戲推廣計畫成果匯演，全縣21個參與客家歌謠班、採茶戲班的社區團體將聯合演出，縣府歡迎民眾踴躍前往聆賞，感受一場客家文化盛宴。

文觀局長林彥甫表示，為讓日漸式微的傳統客家歌謠及採茶戲再現風潮，苗栗縣持續推廣客家歌謠及採茶戲推廣計畫，並爭取客家委員會補助辦理匯演，獲得各社區發展協會、社團熱烈回響，今年共有18班客家歌謠班及3班採茶戲班，期望藉此計畫使客家文化往下扎根、持續展現風華。

成果匯演將在明、後兩天分3場次推出，第1場24日上午9時30分起，由銅鑼、通霄、三灣、公館的社區、社團歌謠班演出；第2場24日下午2時起，演出團隊為三義、頭份、大湖、頭屋、苗栗為主的社區歌謠班及採茶戲班；第3場25日上午9時30分起，由公館、西湖、頭份、苗栗、三灣的客家歌謠班及公館鄉採茶戲班演出。

苗栗縣持續推廣客家歌謠及採茶戲，24、25日將在中正堂辦理成果匯演。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣持續推廣客家歌謠及採茶戲，24、25日將在中正堂辦理成果匯演。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣持續推廣客家歌謠及採茶戲，24、25日將在中正堂辦理成果匯演。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣持續推廣客家歌謠及採茶戲，24、25日將在中正堂辦理成果匯演。圖／苗栗縣政府提供

客家文化 苗栗縣 觀光局

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