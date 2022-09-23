為台灣爭光 蘇花改獲亞洲土木工程聯盟優良工程獎

公路總局「蘇花公路山區路段改善計畫工程」，獲亞洲土木工程聯盟（ACECC）年度優良工程獎，於昨日在印度果阿舉行亞洲地區土木工程聯盟大會中頒獎表揚，由副局長林聰利率蘇花公路改善工程處游科長，中興工程、台灣世曦主管等出席。

公路總局說，本次獲獎是繼2020年度獲IRF「全球道路成就獎」工程設計類首獎後，再獲國際大獎殊榮，此項紀錄是政府、設計與執行團隊共同努力的成果，除將臺灣推動永續公共工程之創新技術與環境友善思維經驗分享世界，更見證國內工程界的專業技術精進信念。

公路總局說，蘇花改計畫路廊環境險峻並具世界級景觀，計畫推動以提供東部居民一條安全回家的路為目標，考量區域環境敏感，計畫推動以路段災損及交通肇事率高路段進行改善，兼具工程減量、環境友善及強化公路抗災性。

蘇花改計畫全長約38.8公里，工程構築以隧道及橋梁為構築主體，其中隧道8座24.5公里、 橋梁12座8.5公里、路堤5.8公里，為台灣近10年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。

公路總局也說，計畫團隊以永續公共工程核心理念為基，從規劃、設計到施工，歷經嚴謹環境調查與綿密公民溝通，掌握地質水文、選線最佳化及精進隧道工法，並構思施工衝擊減緩、土方鐵路運輸、停工機制、長期環境監測、友善生態文史及在地部落溝通等配套策略，並導入先進防災機電及智慧交控營運，以建構安全、環保與智慧之全生命周期典範山區公路建設。

公路總局說，施工階段進一步推動工程碳盤查、依環評承諾設置環境保護監督小組，體現公共工程深度社會對話、資訊透明與監督機制，開創國內公共工程推動先例。